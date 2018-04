E' morto Ignazio Scardina | giornalismo sportivo in lutto

blogo

: Lutto nel giornalismo sportivo: è morto #IgnazioScardina - Gazzetta_it : Lutto nel giornalismo sportivo: è morto #IgnazioScardina - Corriere : Morto il giornalista Rai Ignazio Scardina. I colleghi: «Ucciso da Calciopoli» - repubblica : E' morto Ignazio Scardina, giornalista della 'Domenica Sportiva' [news aggiornata alle 12:58] -

(Di sabato 7 aprile 2018) Èall’età di 71 anni, giornalistache per tanti anni è stato volto e voce di 90° Minuto e della Domenica Sportiva. Dal 2000 al 2006 è stato anche campo della redazione calcistica di RaiSport. A dare la notizia è stata la famiglia del giornalista nato a Roma il 3 agosto del 1947 con un post apparso sul profilo Facebook Di: "Per tutti gli amici di. Purtroppo oggi ci ha lasciati. La moglie e i figli".Appresa la notizia della morte di, La Domenica Sportiva lo ha ricordato con un tweet che recita quanto segue."Oggi è un giorno triste per la redazione della Domenica Sportiva. È mancato, ex caporedattore del calcio, per molti un caro amico, per altri un collega stimato e un uomo ingiustamente accusato nel processo Calciopoli. È uscito completamente assolto. Ciao".Oggi è un giorno triste per la redazione della ...