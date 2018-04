Blastingnews

: E-Benzin: il nuovo carburante sintetico sperimentato da Audi - Cututtucori : E-Benzin: il nuovo carburante sintetico sperimentato da Audi -

(Di sabato 7 aprile 2018) È arrivato il, una novità assoluta che in queste ore sta sperimentando la famosa marca automobilistica. Il suo nome sarebbe E-e potrebbe rappresentare una vera e propria innovazione per il campo delle Automobili.si sta impegnando a cercare di ottenere unaa innovativa, ricavata da sostanze di scarto come le biomasse, e dotata di un eccellente potere antidetonante., per lo sviluppo di questoprogetto, ha già ottenuto un fondamentale obiettivo intermedio: la produzione per la prima volta di una quantità sufficiente di, 60 litri, per i test iniziali del motore. Scopriamo insieme tutti i dettagli della nuovaa sperimentata da. E-: ecco i dettagli sulsintentico Ilha molti vantaggi: innanzitutto esso non deriva dal petrolio greggio, e in più iltipo ...