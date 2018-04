Dybala | Higuain e il Var | il Benevento non resiste alla Juventus

LIVE Juventus-Real Madrid - Champions League in DIRETTA : formazioni ufficiali - Dybala-Higuain guidano il 4-4-2 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri partiranno sfavoriti nei confronti delle merengues in quella che è la rivincita della finale dell’anno scorso. All’Allianz Stadium, gli uomini di Max Allegri vanno a caccia di una vera e propria impresa contro la corazzata spagnola: servirà una prestazione da urlo per cercare di mettere in ...

Per la Juve è già tempo di Real : Dybala è al top - Higuain fatica : giù: il gioco - Contro i più forti del mondo, non si può pensare di vincere giocando i primi 10' e i 15' finali. Per caratteristiche, la Juve non sarà mai una squadra che aggredisce la partita per 90'...

LIVE Juventus-Milan - Serie A in DIRETTA : formazioni ufficiali. Dybala e Higuain sfidano il tridente rossonero : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Milan, match valido per la 30^ giornata della Serie A 2018 di calcio. All’Allianz Stadium andrà in scena una partita stellare, una grande classico del calcio italiano, un appuntamento davvero imperdibile per tutti i tifosi e gli appassionati. L’esito della super sfida, incontro di cartello di questo turno pasquale, risulterà determinante per l’intero campionato: i bianconeri ...

Dybala e Icardi - Mondiali a rischio : il c.t. argentino preferisce Higuain : Come noi italiani, anche Paulo Dybala e Mauro Icardi rischiano di vedere il prossimo Mondiale di Russia dalla televisione. Lo fa capire il c.t. argentino Jorge Sampaoli che, nella conferenza stampa ...

Argentina - Sampaoli : "Higuain in grande condizione". Mondiale lontano per Icardi e Dybala : Alla vigilia dell'amichevole contro l'Italia, il ct argentino Jorge Sampaoli ha parlato di ambizioni, obiettivi e, soprattutto, si è soffermato ad analizzare l'affollato parco attaccanti in vista dei ...

Higuain : 'Stavo per smettere di giocare. Dybala? Cerco sempre di aiutarlo - sarà un campione' : Messi ha raccontato come la conquista della Coppa del Mondo sia per lui un'ossessione. "L'asticella si alza sempre di più: se raggiungiamo i quarti, ci chiedono la semifinale, e così via - sottolinea ...

Juventus - Higuain si confessa : “Sono al top da 12 anni. Dybala è un crack. Porte sempre aperte per un mio ritorno al…” : Juventus, HIGUAIG- Gonzalo Higuain si confessa ai microfoni di “tycsport.com”. Una breve riflessione sulla sua carriera e sul compagno di squadra Dybala, definito un autentico fenomeno dal centravanti argentino. Spazio anche ad in pensiero sul futuro. Un ipotetico ritorno al River Plate che concluderebbe una carriera ricca di gol e successi. “SONO AL TOP DA […] L'articolo Juventus, Higuain si confessa: “Sono al top ...

Juventus - Higuain : "Sono ai massimi livelli da 12 anni. Dybala? Con una forte mentalità - sarà un campione" : "Ho giocato nel Real e sono tra i 10 goleador di tutti i tempi del club, con l'Argentina sono tra i primi 6, nel Napoli nella top ten, spero di esserlo anche nella Juve". Date a Higuain ciò che è di ...

Juventus - Higuain a Dybala : 'Dammi retta e diventerai un crack' : ... dove il 'Pipa' andrebbe a caccia della rivincita dopo le delusioni delle finali perse nella Coppa del Mondo del 2014 in Brasile e in Coppa America nel 2015 e nel 2016 , a cui si aggiunge quella di ...

Higuain-Dybala : 60 e lode. Insieme 43 gol con la Juve : TORINO - Gonzalo Higuain e Paulo Dybala hanno già segnato 43 gol in due , 22 il Pipita e 21 la Joya, e viaggiano appena sotto le migliori coppie europee. Se Cristiano Ronaldo e Bale , prossimi ...

Spal-Juventus - diretta tv e streaming : Higuain e Dybala per il +7 sul Napoli : La partita via streaming, attraverso le applicazioni Skygo e Premium Play . Spal-Juventus, bianconeri per allungare in testa alla classifica La Juventus sta vivendo un magic moment in questo mese ...

Juventus-Atalanta - le pagelle : Higuain determinante - Dybala perde troppi palloni : Buffon 6 Una capocciata alta sulla traversa di Mancini, e una bordata su punizione di Ilicic salvata da Higuain. Nessuna parata ma sempre sul pezzo. Lichtsteiner 6 Tiene a bada Gomez, solido in fase ...

Juventus-Atalanta 2-0 : Higuain e Dybala lanciano Massimiliano Allegri verso lo scudetto : Dopo aver messo la freccia nel weekend con il sorpasso ai danni del Napoli, la Juventus tenta la prima fuga stagionale. Nel recupero della partita rinviata per neve il 25 febbraio scorso i bianconeri ...

LIVE Juventus-Atalanta - recupero Serie A in DIRETTA : 0-0 - Higuain e Dybala dal 1' - Gomez-Ilicic coppia d’attacco orobica : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Atalanta, recupero della 26esima giornata del campionato di calcio di Serie A. All’Allianz Stadium partita di importanza fondamentale, per la Vecchia Signora, perché in caso di vittoria potrebbe allungare a +4 sul Napoli. La gara contro i bergamaschi era originariamente in programma per il 25 febbraio, ma la violenta nevicata che ha colpito Torino aveva convinto capitani, dirigenti e ...