Due sciatori sono morti dopo essere stati travolti da una valanga vicino a Pila | in Valle

Valanga in Val d'Aosta - due morti. Altri Due sciatori salvati : Due morti per una Valanga caduta nella tarda mattinata di oggi al Colle Chamolé, a Pila, in Val d'Aosta. La massa di neve ha travolto almeno cinque sciatori. I corpi senza vita...

Aosta - slavina sul Colle Chamolè a Pila : estratti vivi Due sciatori : Una valanga è caduta sul Colle Chamolè a Pila , Aosta, , travolgendo diverse persone. Sul posto è intervenuto con due elicotteri il soccorso alpino valdostano. Nel fine settimana la zona è frequentata ...

Svizzera - valanga travolge cinque sciatori : tre morti e Due feriti : A dare l'allarme e chiamare i soccorritori un altro gruppo che ha visto la valanga travolgere cinque sciatori spagnoli.Continua a leggere

Svizzera - valanga travolge cinque sciatori : tre morti e Due feriti : Svizzera, valanga travolge cinque sciatori: tre morti e due feriti A dare l’allarme e chiamare i soccorritori un altro gruppo che ha visto la valanga travolgere cinque sciatori spagnoli.Continua a leggere A dare l’allarme e chiamare i soccorritori un altro gruppo che ha visto la valanga travolgere cinque sciatori spagnoli.Continua a leggere

Caso Skripal - ex spia russa : Mosca espelle Due diplomatici italiani/ Russia convoca ambasciatori di 9 Paesi Ue : Russia espelle due diplomatici italiani: dopo l'espulsione di ieri di 60 diplomatici Usa, arriva la risposta di Mosca anche all'Europa sul Caso dell'ex spia Skripal. Ultime notizie.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 19:10:00 GMT)

Seggiovia “impazzita” - sciatori sbalzati via : 8 feriti - Due sono gravi. Le incredibili immagini VIDEO : Otto turisti sono rimasti feriti a causa di un guasto a una Seggiovia del complesso sciistico di Gudauri in Georgia. Lo ha fatto sapere il ministro della Sanita’ georgiano David Serghienko. I medici hanno fornito soccorso sul posto. Due dei turisti hanno avuto traumi gravi: si tratta di un uomo ucraino e una donna svedese, in stato di gravidanza. Lo riporta Interfax. In rete sono emersi dei VIDEO in cui si vede la Seggiovia impazzita ...

Pyeongchang - squalifica a vita per Due sciatori sudecoreani per violenza sessuale : L'aggressione è avvenuta durante una tappa della Coppa del Mondo a Tazawa, in Giappone, all'inizio di questo mese, ha spiegato la federazione. Partecipante nella categoria sci freestyle, Choi è ...

Tragedia in montagna : 3 sciatori morti in Alta Savoia - Due a causa di una valanga : Un 29enne è morto in un fuori pista a Etale, mentre nella non lontana Pisaillas in Val d'Isère una valanga ha ucciso un uomo di 44 anni e la figlia di 11, che sciavano su una pista battuta. Accade a poche ore da altri due episodi che per fortuna si sono risolti senza vittime: in dieci travolti da una valanga in Svizzera, 20 scialpinisti tratti in salvo in Alto Adige

Svizzera - valanga travolge dieci sciatori Due feriti - altri otto tratti in salvo : Una ventina di sciatori investiti da una valanga a Racines, in provincia di Bolzano; altri 10 coinvolti in una slavina nel Vallese

Svizzera - valanga travolge dieci sciatori Due feriti - gli altri tratti tutti in salvo : La valanga a Racines (Alto Adige) ha colpito una ventina di scialpinisti: alcuni sono rimasti sotto la neve ma sono riusciti ad emergere. Un solo ferito, portato in ospedale Paura nel cantone del Valais: dieci sciatori travolti da una slavina, soccorsi in azione

Slavina a Campo Felice : morti Due sciatori romani : Tragedia a Campo Felice dove due sciatori romani travolti da una Slavina sono morti: sarebbero stati spinti dalla violenza della valanga contro gli alberi. È stato un terzo sciatore, Amerigo Guerrazzi,...

Valanga a Campo Felice in Abruzzo. Due sciatori morti - uno ferito | : La massa di neve ha travolto tre romani che facevano un fuori pista. Il terzo trasportato in eliambulanza all’Aquila in codice rosso

Campo Felice - valanga killer. Morti Due sciatori in Abruzzo : Massimo Urbani, 57 anni, e Massimo Franzè, 55, sono Morti dopo essere stati travolti da una valanga a Campo Felice, in Abruzzo. Salvo un terzo amico. I due romani, appassionati di montagna e sciatori ...

Valanga in Abruzzo - morti Due sciatori di Roma : salva una terza persona : Sono morti i due sciatori travolti da una Valanga sulla catena del Velino-Sirente, Appennino centrale abruzzese, in località Campo Felice, dove erano impegnati in un fuoripista. Le vittime, Massimo ...