Due Ferrari volano nel deserto Ecco la F1 del 2021

F1 - GP Bahrein 2018 : nuovo Duello Ferrari-Mercedes? Occhio alla Red Bull! Pista impegnativa per freni e gomme : In Australia la W09, tra le mani del campione del mondo in carica, è parsa ben bilanciata: inserimento in curva e frenata si sono dimostrate stabili ed in un circuito ' Stop&go ', come quello della ...

F1 - GP Bahrein 2018 : nuovo Duello Ferrari-Mercedes? Occhio alla Red Bull! Pista impegnativa per freni e gomme : Ormai ci siamo. Da domani fino a domenica 8 aprile, in Bahrein, il Circus della Formula Uno sarà protagonista e l’attesa è crescente su quel che sarà lo spettacolo in Pista. L’antipasto australiano, dell’Albert Park di Melbourne, ha detto che Mercedes e Ferrari saranno ancora protagoniste di questo campionato. La vittoria di Sebastian Vettel e la pole di Lewis Hamilton, inoltre, fanno pensare che tra il tedesco ed il britannico ...

F1 - i precedenti di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen nel GP del Bahrein. Sakhir è un tracciato favorevole per i Due ferraristi : Gran Premio del Bahrein di Sakhir, segni particolari, provincia di Maranello? No, la pista mediorientale non è stata trasferita nella pianura emiliana, ma si può tranquillamente dire che, numeri alla mano, sia una delle più favorevoli sia per la Ferrari che per i suoi due piloti. Andiamo, quindi, ad analizzare i numeri di questo Gran Premio che si è disputato 13 volte negli ultimi 14 anni (l’edizione 2011 venne cancellata per i tumulti nel ...

F1 Mercedes - Hamilton : «La Ferrari ha Due carte da giocare» : Noi abbiamo una grande macchina e siamo ancora campioni del mondo e con un paio di modifiche possiamo vincere la prossima gara '. Sul confronto tra i due team Hamilton ha aggiunto: ' Le Ferrari si ...

F1 - Mondiale 2018 : il segreto per battere Lewis Hamilton? Una Ferrari a Due punte : Il primo weekend del Mondiale 2018 di F1 è andato in archivio e la Ferrari ha iniziato con il piede giusto. La vittoria di Sebastian Vettel ed il terzo posto di Kimi Raikkonen, con Lewis Hamilton nel panino del Cavallino Rampante, sono risultati importanti che danno fiducia alla squadra e motivazione sul tanto lavoro ancora fare. La Rossa, infatti, è apparsa un po’ indietro, dal punto di vista delle prestazioni, rispetto alla Mercedes. ...

Formula 1 - GP Australia 2018 : Due Ferrari sul podio a Melbourne 14 anni dopo : Ci ha provato il campione del mondo in partenza ad allungare sulle due Rosse, ma a Melbourne la Ferrari ha giocato due punte contro una ed è stato importantissimo. Raikkonen ha fatto il suo, nella ...

Ferrari - chi ben comincia… In Australia Due rosse sul podio : Se il buongiorno si vede dal mattino, il Campionato di Formula 1 2018 potrebbe sorridere all’Italia. Infatti, la Ferrari ha messo ben due piloti a podio nel primo gran premio della stagione, quello di Melbourne. Sebastian Vettel ha trionfato beffando il favorito Lewis Hamilton, mentre Kimi Raikkonen l’ha tallonato fino agli ultimi metri, finendo la corsa in terza posizione. La vittoria del tedesco è in gran parte attribuibile a un ...

Formula 1 - Vettel davanti ad Hamilton in Australia. Terzo Raikkonen : Due Ferrari sul podio per la prima volta dal 2004 : Sebastian Vettel vince il primo Gran Premio di Formula 1 della stagione davanti a Lewis Hamilton. E la giornata si trasforma in un trionfo della Ferrari grazie al Terzo posto di Kimi Raikkonen: era dal 2004 che due Rosse non salivano contemporaneamente sul podio. Il pilota austriaco ha sfruttato la virutal safety car per superare il campione del mondo, che partiva in pole position, e da quel momento per metà gara ha combattuto testa a testa ...

F1 - Hamilton in pole a Melbourne : beffate le Due Ferrari : La stagione 2018 di Formula 1 si è aperta con la super qualifica di Lewis Hamilton a Melbourne. In Australia l'inglese della Mercedes ha fatto segnare il giro più veloce di sempre sul tracciato di ...

LIVE F1 - GP Australia 2018 in DIRETTA : Hamilton vola in Q1 davanti alle Due Ferrari di Raikkonen e Vettel. Le Red Bull inseguono : OASport vi offrirà, dunque, la DIRETTA LIVE delle qualifiche di sabato 24 marzo del GP d'Australia 2018, primo appuntamento del Mondiale di F1: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si ...

Torna il Duello Mercedes-Ferrari : Rombo di motori. Il primo semaforo verde del mondiale di F1 si accenderà domenica mattina , alle 7.10 ora italiana, con il Gp d'Australia all'Albert Park di Melbourne. Intanto già prevale una sinfonia ...

Ancora Duello Mercedes-Ferrari : ... per evitare gli scenari dell'estate scorsa, in cui fu buttato alle ortiche il possibile, nonche' probabile, ritorno al successo nel campionato del mondo.

F1 - Mondiale 2018 : le favorite al titolo. Sarà ancora un Duello Ferrari-Mercedes? La Red Bull è in agguato… : Il 25 marzo scatterà il semaforo verde del primo round del Mondiale 2018 di F1 ed il conto alla rovescia sta per terminare. Gli appassionati stanno attendendo con trepidazione l’inizio delle ostilità in pista e la curiosità sull’andamento del campionato è ben oltre i livelli di guardia. La domanda è: quali saranno le favorite per il titolo? Quesito da un 1 milione di euro, verrebbe da dire, a cui dare risposta non è semplice. Non ...

