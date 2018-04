Dopo le morti di Gaza Israele fa i conti con se stesso

Due sciatori sono morti Dopo essere stati travolti da una valanga vicino a Pila - in Valle d’Aosta : Almeno due persone sono morte dopo essere state travolte da una valanga che si è staccata sabato mattina vicino a Pila, una località sciistica in Valle d’Aosta. La valanga ha travolto almeno quattro sciatori, secondo il sito Aostasera, due dei quali The post Due sciatori sono morti dopo essere stati travolti da una valanga vicino a Pila, in Valle d’Aosta appeared first on Il Post.

Treviglio - morti due operai Dopo un'esplosione : "Area off-limits - forte presenza di CO2" : Nel 2018, in Italia, si continua a morire sul lavoro. L'ennesima tragica notizia arriva da Treviglio (Bergamo), dove due operai sono morti in seguito all'esplosione di un serbatoio utilizzato...

Venezuela - incendio Dopo rivolta in un centro di detenzione : 68 morti : Hanno avuto la peggio diversi detenuti e i loro parenti in visita. Alcune vittime sono morte carbonizzate, altre soffocate. Anche un poliziotto è deceduto. dopo l'incendio, incidenti davanti al commissariato, la polizia lancia lacrimogeni

Morti due operai Dopo l'esplosione di un serbatoio nel porto di Livorno : Tragedia al porto industriale di Livorno dove due operai sono Morti in un'esplosione che si è verificata poco prima delle 14 in un serbatoio all'interno del deposito costiero Neri. Si tratta di due ...

Esplosione a Catania Dopo una fuga di gas : tre morti - due sono vigili del fuoco | Altri due sono gravi | Video : Esplosione a Catania dopo una fuga di gas: tre morti, due sono vigili del fuoco | Altri due sono gravi | Video Esplosione a Catania dopo una fuga di gas: tre morti, due sono vigili del fuoco | Altri due sono gravi | Video Continua a leggere

Due giovani morti nell'incidente - otto anni Dopo l'investitore va in carcere : Pistoia, 9 marzo 2018 - E' stato eseguito l'ordine di carcerazione dopo la condanna per omicidio colposo confermata in appello per aver ucciso due giovani in un incidente stradale: quattro anni e sei ...

Caserta - madre e figlio trovati morti Dopo tre giorni : Lui, 56 anni, sarebbe morto per overdose mentre lei, 92enne stroncata da un malore tentando di aiutarlo

Siria - Ong : 'Sette morti e 30 feriti Dopo le bombe sulla Ghouta' : Almeno sette persone sono morte e altre trenta sono rimaste ferite nei raid governativi sulla Ghuta, in Siria, secondo l'Osservatorio per i diritti umani. I bombardamenti aerei e a colpi di ...

Olbia - sindaco : “Scuola ricostruita Dopo l’alluvione intitolata a madre dell’emiro del Qatar”. Papà di una vittima : “No - sia dedicata ai morti” : C’è chi intitola le scuole a don Milani, a Maria Montessori o a Gianni Rodari. A Olbia invece le nuove aule dell’istituto di via Vicenza a Olbia, ricostruite dopo la tragica alluvione del 18 novembre 2013, saranno dedicate alla Sheikha Mozah bint Nasser al-Missned, la madre dell’Emiro del Qatar. La proposta è arrivata dal sindaco Settimo Nizzi che durante l’incontro nei giorni scorsi con l’ambasciatore dello Stato arabo, Abdulaziz bin ...

Morti e centinaia di dispersi Dopo il terremoto a Taiwan : ... una zona caratterizzata da frequenti scosse , si calcola che il 90 per cento dei sismi al mondo avvenga all'interno di questa fascia, ed eruzioni vulcaniche, estesa per circa 40 mila chilometri ...

Due sciatori sono morti Dopo essere stati travolti da una valanga a Campo Felice - in Abruzzo : Domenica tre sciatori sono stati travolti da una valanga mentre erano nel comprensorio di Campo Felice, in Abruzzo: dopo le ricerche, due sono stati trovati morti, mentre uno ha una contusione all'anca. Nella notte aveva nevicato, e intorno alle piste