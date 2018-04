Domato incendio a San Donato Milanese : ANSA, - MILANO, 7 APR - " Domato l' incendio a San Donato Milanese , in corso le ultime operazioni per il completo spegnimento": è quanto ha comunicato la Direzione Centrale dei Vigili del Fuoco su ...

San Donato Milanese - vigile del fuoco muore in capannone in fiamme/ Incendio Domato dopo una notte di lavori : San Donato Milanese, vigile del fuoco muore in capannone in fiamme: pompiere schiacciato dal crollo del tetto. Un Incendio è divampato in un’azienda di vendita di detersivi(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 11:09:00 GMT)