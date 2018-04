fanpage

: Divisione di masse plurime e la cessione della quota di un contitolare - PaoloGiuliano4 : Divisione di masse plurime e la cessione della quota di un contitolare -

(Di sabato 7 aprile 2018) La Cassazione del 28.3.2018 n. 7604 ha affermato che una massa originariamente unica non può dare vita aper il fatto che ad unsia sostituito o aggiunto un altro. I successori o cessionari delle quote subentrano nella posizione del dante causa, sostituendosi a lui nella titolarità dell'unico titolo di comunione, in quanto, a seguito dei trasferimenti di, si considera come se alla comunione partecipi l'originario