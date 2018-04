Diventa reato non provvedere al mantenimento di figli e moglie

Blastingnews

: Non versare l’assegno di mantenimento diventa reato. Entra in vigore il 6 aprile, infatti, l’articolo 570 bis… - fattoquotidiano : Non versare l’assegno di mantenimento diventa reato. Entra in vigore il 6 aprile, infatti, l’articolo 570 bis… - ho_detto_no : @olli_gu Digli che proprio da oggi diventa reato penale per chi non versa l'assegno di mantenimento alla ex moglie… - grossivan : RT @fattoquotidiano: Non versare l’assegno di mantenimento diventa reato. Entra in vigore il 6 aprile, infatti, l’articolo 570 bis… https:/… -

(Di sabato 7 aprile 2018) Dal 6 di aprile cambia tutto. Se prima di allora con qualche scappatoia si poteva pagare magari meno di quanto pattuito come assegno diVIDEO per lae per i #, anche quelli avuti dalla convivente, e si procedeva eventualmente ad una causa civile per vedersi corrisposto ciò che spettava di diritto al coniuge o ainati dal matrimonio o durante la convivenza, oggi non ottemperare a questo dovere costituisce, punibile con un anno di carcere, o con una multa di 1.032 euro. Dopo la legge Cirinna', infatti, viene riservato lo stesso trattamento per le mogli e per le compagne conviventi. Eccezioni solo per chi davvero non può pagare Il giudice stabilira' se davvero sussistano dei fattori reali che impediscano la corresponsione dell'assegno di, vedi una malattia che impedisca di svolgere un qualsiasi lavoro, un licenziamento, il fallimento ...