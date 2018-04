Diritti tv | ecco il bando di Mediapro | niente esclusive a Sky all’insegna del motto “più

Diritti tv - ecco il bando di Mediapro all’insegna del motto “più calcio per tutti” : Sette pacchetti per quattro piattaforme, l’offerta full pensata per Sky, la pubblicità tenuta per sé e per la prima volta tutto il campionato anche sul web: ecco il bando di Mediapro per rivendere i Diritti tv della Serie A. Anche dopo la sua pubblicazione, però, non c’è risposta alla domanda che tutti i tifosi del pallone si pongono: dove si vedranno le partite nei prossimi tre anni? Impossibile dirlo, almeno per il momento: perché Mediaset ...

Diritti tv - Mediapro pubblica il bando : ecco i 7 pacchetti per la Serie A : Mediapro ha fatto la sua mossa: il gruppo spagnolo ha pubblicato i pacchetti per i Diritti tv della Serie A L'articolo Diritti tv, Mediapro pubblica il bando: ecco i 7 pacchetti per la Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - ecco bando MediaPro rivolto agli operatori della comunicazione : Invito per operatori della comunicazione a Presentare Offerte per i Diritti audiovisivi <a href="http://imaginanews2.MediaPro.es/rf/repo/WCM-MediaProItalia/Invito-a-presentare-offe...

Diritti tv - ecco gli obblighi di Mediapro : Mediapro sta organizzando una cena giovedì con i club di Serie A per tranquillizzare i dirigenti, alcuni dei quali allarmati ieri durante l’assemblea dalla lettera con cui la società audiovisiva spagnola ha chiesto alla Lega e all’advisor Infront di sospendere i termini per il pagamento dei Diritti tv in attesa di alcuni chiarimenti sui confini entro i quali potranno operare come intermediario indipendente. I dubbi riguardano ...

Mediapro e il caso Diritti tv : i club di Serie A sono preoccupati. Ecco perché : Il tema della governance, che per mesi ha fatto litigare i club, si è semplificato , ma non risolto, con la nomina del presidente. Tutti assieme appassionatamente. In realtà Claudio Lotito ha provato ...

Diritti tv - ecco quanto guadagnano i club con la legge Lotti : ROMA - Ci guadagneranno tutte, chi più, chi meno, con le nuove regole dei Diritti tv dettate dalla legge Lotti che adesso sostituisce la legge Melandri. Come noto giovedì il ministro dello Sport ha firmato il decreto: cambia il sistema di ripartizione per i club dei proventi dei Diritti televisivi. Ci sarà più equilibrio tra grandi e piccole. Più spettacolo , si spera, e meno partite da ...

Diritti tv Serie A - ecco come cambia la ripartizione : Juventus “penalizzata” - ma in tante sorridono : Luca Lotti, ministro dello Sport, ha firmato nella serata di ieri il decreto sulla spartizione dei Diritti tv della Serie A a partire dalla prossima stagione. Lo stesso Lotti ha accolto con entusiasmo le novità proposte, parlando di una ripartizione economica più equa e di un campionato che potrebbe essere molto più equilibrato dalle prossime stagioni. come in ogni cambiamento che si rispetti, c’è chi trarrà benefici dalle novità e chi ...

Diritti tv Serie A : ecco come cambia la spartizione dal 2018-2019 : Il decreto Lotti penalizza le big , Juventus su tutte, per dare più soldi alle piccole. Il modello Premier League per ridurre il gap economico

Diritti tv : la riforma è legge e penalizza tutte le big. Ecco i nuovi incassi : Secondo il Corriere dello Sport la Juventus passerebbe da 107,3 milioni a 86,8. L'Inter da 78,4 a 69,3 mentre il Milan da 80,8 a 70. La Roma da 68,0 a 63,4, il Napoli da 68,0 a 63,4 mentre ci ...

Una serie A in stile Premier : ecco come i club si divideranno i soldi dei Diritti tv : Ora tocca al mondo del calcio fare le sue riforme , ma il commissario Fabbricini è già al lavoro, . ecco IL NUOVO DECRETO DEI diritti TV DEL CALCIO La fetta da dividere in parti uguali salirà infatti ...

Diritti tv - riecco Bogarelli : dal contratto con la Lega di C al futuro con Media Pro - il ritorno del manager vicino a Mediaset : Zitto zitto, caduto il castello di accuse che aveva portato la procura di Milano a chiedere il suo arresto (negato) e che invece si concluderà in un’archiviazione, riabilitato dal tempo che passa come spesso accade nel nostro Paese, sta tornando Marco Bogarelli. L’eminenza grigia del pallone italiano, l’uomo che fino a qualche anno fa guidava Infront era considerato il vero deus ex machina della Serie A, prima di essere costretto dalle inchieste ...

Serie A - le mani dei cinesi : si prendono i Diritti tv - ecco cosa c'è dietro : Non sono finiti nel mercato invernale di Inter e Milan, ma i soldi cinesi promettono di cambiare la vita dei tifosi italiani. Perché dietro Mediapro, il gruppo spagnolo che si è aggiudicato il ...