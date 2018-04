Dimagrire velocemente con la Dieta Turbo

vanityfair

(Di sabato 7 aprile 2018) Dieci giorni per perdere fino a cinque chili. È quanto promette Haylie Pomroy, dietologa di Hollywood, ideatrice della– presentata nell’omonimo libro edito da Sperling & Kupfer – che si basa giusta combinazione tra alimenti termogenici che sbloccano il metabolismo. Il principio dellaè fare in modo che il nostro corpo cambi (in meglio) attraverso il cibo. Perché spesso, la soluzione pernon è limitarsi a mangiare di meno. «Quando non si riesce a perdere peso c’è sempre un motivo di fondo», spiega Pomroy. «Il nostro corpo è un laboratorio fantastico e complesso di reazioni biochimiche. Basta che una piccola cosa vada storta per impantanarsi. Forse si tratta di infiammazione o di ritenzione idrica. Forse è un problema digestivo. O magari sono gli ormoni. In ogni caso, non ha nulla a che vedere con la forza di volontà. Il ...