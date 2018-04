DIETRO LE QUINTE Di Maio premier e Renzi agli Esteri | il nuovo governo-Napolitano

Uomini e Donne/ Nicolò Brigante e Marta - confessione DIETRO le quinte : la scelta è vicina... (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Cos'è accaduto tra Nicolò Brigante e Marta Pasqualato dopo la lite in studio? Il tronista è pronto alla scelta(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 07:05:00 GMT)

IDA E RICCARDO/ Uomini e donne - dopo la lite arriva il sereno : bacio appassionato DIETRO le quinte! : Ida e RICCARDO formeranno finalmente una nuova coppia a Uomini e donne o finiranno per discutere ancora per incompresioni e le intrusioni di Sossio Aruta? (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 15:41:00 GMT)

Ballando con le Stelle - Raoul Bova attacca Selvaggia Lucarelli DIETRO le quinte : Il dietro le quinte di Ballando con le Stelle è stato teatro di un attacco di Raoul Bova a Selvaggia Lucarelli. Un affronto duro, che la firma del Fatto non si aspettava: “Prima di entrare in studio sono passata un attimo al trucco e c’erano Bova e Rocío – ha raccontato la Lucarelli al sito davidemaggio.it – Sono uscita subito, Bova mi ha seguita in corridoio dicendo che era venuto a Ballando con l’intenzione di dirmi delle ...

"È Melania la vera potenza DIETRO le quinte : fa la rassegna stampa a Trump - lui fa sempre quello che dice lei" : È Melania Trump la vera potenza "dietro le quinte" della Casa Bianca. Proprio lei, la First Lady che non si mette mai in mostra, che preferisce passare inosservata e rimanere nell'ombra del marito, sarebbe una delle figure più influenti della presidenza USA: a dirlo è un nuovo libro, intitolato "The Trump White House: Changing the Rules of the Game" e scritto da Ronald Kessler, giornalista del Washington Post e del Wall ...

DIETRO LE QUINTE/ Mattarella e il piano B per rivotare nel 2019 : Il 4 e 5 aprile i partiti dovranno scoprire le carte. I problemi si chiamano Di Maio e Pd. Mattarella può proporre una soluzione ma solo a certe condizioni. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 06:00:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Le mosse di Salvini e Di Maio per tornare al voto, di A. FannaSCENARIO/ Staffetta Salvini-Di Maio come Craxi e De Mita, int. a P. Becchi

“Rissa DIETRO le quinte”. Ballando con le stelle - l’indiscrezione choc. Mentre tutti si asciugano le lacrime dopo l’omaggio a Frizzi - trapela una notizia bomba : due vip del programma si sono aggrediti nei camerini. Una roba clamorosa che lascia sbigottiti : Una rissa dietro le quinte di Ballando con le stelle? l’indiscrezione infiamma il pubblico. La quarta puntata della trasmissione condotta da Milly Carlucci è iniziata con un omaggio a Fabrizio Frizzi, l’amatissimo presentatore morto il 26 marzo 2018 per un’emorragia cerebrale. Milly Carlucci aveva detto di non sentirsi pronta a condurre lo show ma dai piani alti la decisione è stata che tutto andasse avanti come di consueto. Ma non poteva certo ...

DIETRO LE QUINTE/ Le mosse di Salvini e Di Maio per tornare al voto : I leader che hanno vinto il 4 marzo un governo lo vogliono davvero? Si può cominciare a dubitarne. Sia Salvini che Di Maio sembrano avere un altro piano. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 06:02:00 GMT)SCENARIO/ Claudio Martelli: su Di Maio e Salvini l'ombra di DraghiSCENARIO/ Staffetta Salvini-Di Maio come Craxi e De Mita, int. a P. Becchi

DIETRO LE QUINTE/ L'exit strategy del Colle per mettere d'accordo M5s e Lega : Visto che Di Maio non cede e Renzi non si mostra ragionevole, Mattarella intende logorare tutti e tre, Salvini compreso. Per arrivare a una figura di garanzia. MARA MALDO(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 06:01:00 GMT)SCENARIO/ Staffetta Salvini-Di Maio come Craxi e De Mita, int. a P. BecchiSCHEMA MATTARELLA/ Sfinimento dei partiti e governo del Colle, int. a S. Folli

BTS : il documentario “Burn the Stage” ti porta DIETRO le quinte del successo della band : Il 2017 è stato un anno speciale per i BTS che hanno conquistato schiere di fan – compresi anche tanti nomi famosi – a colpi di hit, performance incredibili e look super glam da tappeto rosso. [arc id=”4adfee8a-4026-4e34-9be1-3d04ebe0622d”] Se anche tu sei un fan dei della band K-Pop oppure vuoi scoprire di più su di V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin e J-Hope, è arrivato l’emozionante documentario “BTS: Burn ...

DIETRO le quinte di Apolide 2018 : Stiamo progettando una 72 ore di concerti, reading, spettacoli, buon cibo a km0, attività sportive, attività olistiche, attività per famiglie e per bambini, djset, installazioni, servizi camping, e ...