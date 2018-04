LA PASTA NON FA INGRASSARE/ Studio canadese sulla Dieta : "La parte sana della Dieta mediterranea" : La PASTA non fa INGRASSARE: Studio canadese sulla dieta svela una grandissima sorpresa. Pare infatti che il più grande nemico di chi vuole dimagrire in realtà potrebbe essere un alleato.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:58:00 GMT)

Gravidanza - studio italiano : la Dieta vegana può provocare danni neurologici al feto : Gravidanza, studio italiano: la dieta vegana può provocare danni neurologici al feto In due anni sono triplicati i casi di deficit di vitamina B12 durante la gestazione: tra le cause figurano anche i due regimi alimentari Continua a leggere L'articolo Gravidanza, studio italiano: la dieta vegana può provocare danni neurologici al feto è su NewsGo.

Celiachia : un nuovo studio apre una strada promettente per curare i pazienti senza dover modificare per sempre la loro Dieta : La Celiachia è un disturbo autoimmunitario che colpisce circa una persona su 100, secondo alcune stime. I sintomi della malattia sono innescati dal glutine, una proteina che si trova nel grano e in piante correlate, ma il glutine non agisce da solo per provocare i sintomi digestivi di cui i pazienti soffrono. Il glutine, infatti, induce una risposta immunitaria esagerata quando è modificato dall’enzima transglutaminasi 2 (TG2) nell’intestino ...

Dieta - lo studio che aiuta a eliminare la pancetta : ecco come attivare i neuroni della sazietà : Ci sono cibi che al solo pensiero possono far scattare una voglia irresistibile di mangiarli. I più golosi però possono stare tranquilli, perché in realtà la colpa sarebbe di certi neuroni nel cervello che si attivano in presenza di alcuni particolari cibi e che dovrebbero far scattare il segnale di

Paola Natali - ecco lo studio scientifico sulla Dieta che vi salva la vita : RE.ME.DIET è un progetto dell'Istituto di Ricerca Urologica (URI) dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano avviato agli inizi del 2017 dal Dott. Francesco Trevisani (nefrologo e ricercatore) e dalla Dott.ssa Arianna Bettiga (nutrizionista e ricercatrice) con l'obiettivo di dimostrare scientificame