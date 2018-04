Diario dalla Seawatch 3 : l'allarme e la guardia costiera libica - : Il reportage di Sky TG24 racconta come la nave della ong organizza le attività di salvataggio in mare dei migranti

Diario dalla Seawatch 3 : verso la zona di salvataggio dei migranti - : Sky TG24 sale a bordo della nave della ong e osserva, passo dopo passo, come viene organizzata l'attività di salvataggio in mare dei migranti

Diario dalla Seawatch 3 : verso la zona di salvataggio dei migranti : Diario dalla Seawatch 3: verso la zona di salvataggio dei migranti Sky TG24 sale a bordo della nave della ong e osserva, passo dopo passo, come viene organizzata l'attività di salvataggio in mare dei migranti Parole chiave: ...

Michele Bravi dalla Clerici canta Il Diario Degli Errori : video dell’esibizione con Raffaele Renda : Michele Bravi dalla Clerici duetta con Raffaele Renda sul palco dell'Ariston, durante la serata finale di Sanremo Young. Venerdì 16 marzo è andata in onda su Rai 1 la puntata conclusiva del talent show condotto da Antonella Clerici dal Teatro Ariston di Sanremo: una gara di canto che di settimana in settimana ha visto i giovani cantanti mettersi alla prova con brani classici della canzone italiana e di Sanremo. Michele Bravi ha ...

Sabrina Misseri - intervistata dalla Leosini - parla del Diario di Sara Video : #Sabrina Misseri si trova attualmente in carcere, assieme alla madre Cosima Serrano, per scontare la pena per il delitto della piccola Sara Scazzi. La ragazza ha ricevuto la visita della brillante giornalista #franca Leosini, conduttrice della trasmissione 'Storie Maledette'. Con la serenita' e delicatezza che la contraddistinguono, la professionista ha iniziato a raccontare, coadiuvata dalla detenuta, la tragica storia della Scazzi, una ...

Sabrina Misseri - intervistata dalla Leosini - parla del Diario di Sara : Sabrina Misseri si trova attualmente in carcere, assieme alla madre Cosima Serrano, per scontare la pena per il delitto della piccola Sara Scazzi. La ragazza ha ricevuto la visita della brillante giornalista Franca Leosini, conduttrice della trasmissione 'Storie Maledette'. Con la serenità e delicatezza che la contraddistinguono, la professionista ha iniziato a raccontare, coadiuvata dalla detenuta, la tragica storia della Scazzi, una ragazzina ...

Piero Ostellino - morto l'ex direttore del Corriere/ A Il SussiDiario.net : "Italia governata dalla burocrazia" : Piero Ostellino è morto. Addio all'ex direttore del Corriere della Sera: giornalista liberale convinto, ha scritto anche per il Giornale. Contribuì alla fondazione del Centro Einaudi(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 19:32:00 GMT)