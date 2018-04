Diabete di tipo 2 | i benefici dei corsi di alimentazione per migliorare lo stato della

Obesità : le noci pecan aiutano a combattere le malattie cardiovascolari e il Diabete di tipo 2 : Un nuovo studio dimostra che mangiare circa 40 grammi – un piccolo “pugno” – di noci pecan ogni giorno può proteggere gli adulti a rischio di malattie cardiovascolari e diabete di tipo 2. Condotto dai ricercatori della Tufts University, questo studio ha scoperto che integrare noci pecan in una tipica dieta americana migliorava notevolmente la sensibilità all’insulina e aveva un effetto notevole sui marcatori della malattia cardiometabolica, in ...

Obesità e Diabete di tipo 2 : ecco come una colazione molto energetica aiuta a perdere peso : Nei pazienti con Obesità e diabete di tipo 2, un programma alimentare che include una colazione molto energetica favorisce la perdita di peso, migliora il diabete e diminuisce il bisogno di insulina, secondo un nuovo studio. Lo studio è stato condotto dai ricercatori della Tel Aviv University su 11 donne e 18 uomini che avevano in media 69 anni, Obesità e diabete di tipo 2 e che facevano uso di insulina. I pazienti sono stati assegnati in modo ...

Diabete di tipo 2 : ecco come un’alimentazione ricca di fibre aiuta a migliorare le condizioni di salute : La battaglia contro il Diabete di tipo 2 potrebbe presto potenziarsi grazie ad uno studio pionieristico sull’alimentazione ricca di fibre condotto da Liping Zhao, professore del Dipartimento di Biochimica e Microbiologia della Rutgers University-New Brunswick. Il Diabete di tipo 2, una delle malattie debilitanti più comuni, si sviluppa quando il pancreas produce troppa poca insulina – un ormone che aiuta il glucosio ad entrare nelle cellule per ...

L’insonnia può essere ereditaria e collegata a disturbi come depressione e Diabete di tipo 2 - secondo un nuovo studio : I ricercatori hanno identificato geni specifici che potrebbero innescare lo sviluppo di disturbi del sonno ed hanno anche dimostrato un collegamento genetico tra insonnia e problemi psichiatrici, come la depressione, o condizioni fisiche, come il diabete di tipo 2. Lo studio nella rivista Molecular Psychiatry è stato condotto da Murray Stein dell’University of California San Diego e del VA San Diego Healthcare System. Gli effetti delL’insonnia ...

Diabete tipo 2 : quando schemi mentali - stress ed emozioni dei medici ostacolano il raggiungimento del target terapeutico : Sono troppi i pazienti di tipo 2 che non raggiungono i corretti obiettivi glicemici, perché non viene loro prescritta o intensificata la terapia insulinica. Il problema, noto come inerzia terapeutica, spesso si associa anche all’impiego di farmaci ormai obsoleti e all’incapacità da parte dei medici di prendere coscienza del problema e di attivarsi per risolverlo. Secondo i dati dell’Associazione medici Diabetologi (AMD), il 50% dei diabetici di ...

Diabete di tipo 1 : ecco le fake news che circolano sul web : Si sa che il web è una delle fonti principali di ricerca, specie per quel che concerne il settore della salute. Molti utenti si affidano infatti ad internet per recuperare informazioni in merito a sintomi e malattie, cure contro determinate patologie ed una serie di informazioni pseudo-mediche spesso allarmistiche. Sul web, oltre ad una vasta di gente esperta del settore, si trova anche chi non ha la benché minima competenza, specie in settori ...

Diabete tipo 2 : ecco i due “sorvegliati speciali” che condizioni il livello di glicemia : Inerzia terapeutica dei diabetologi e non aderenza del paziente alle prescrizioni: questi i due fenomeni “sorvegliati speciali” che incidono maggiormente sul mancato raggiungimento di un buon compenso glicemico nei diabetici di tipo 2. Meno della metà di loro raggiunge, infatti, i livelli di emoglobina glicata consigliati dalle linee guida. L’inerzia terapeutica è uno degli errori più diffusi tra i diabetologi e consiste nel mancato ...

Diabete tipo 1 - attenzione ai ciarlatani : Di Primo Mastrantoni (*) - In una società che diffida della scienza è agevole far presa con la pubblicità di ricette mirabolanti, via social network. E' il caso delle cure con dieta e integratori che servirebbero a guarire dal Diabete tipo 1. Il Diabete tipo 1 ...

Diabete di tipo 2 : un nervo può curare la malattia : Il fenomenale aumento del Diabete di tipo 2 negli ultimi decenni ha ispirato una corsa a trovare farmaci che potrebbero trattare la condizione, così come ci sono tentativi di affrontare le cause scatenanti. L'idea che la stimolazione di un nervo potrebbe risolvere il problema sembra quasi troppo bella per essere vera, tuttavia la tecnica sembra funzionare nei ratti, incoraggiando la speranza che lo stesso possa essere vero per gli umani. Il ...