' ' Di padre in figlia | la passione e il genio si trasmettono' '

Palermo : prof rimprovera la figlia - il padre lo picchia/ Emorragia cerebrale - prognosi di 25 giorni : Palermo: prof rimprovera la figlia, il padre lo picchia. Follia all'istituto Abba Alighieri: Emorragia cerebrale per il docente ipovedente, 25 giorni di prognosi(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 13:39:00 GMT)

Roberta Ragusa - anche la figlia minore si schiera con il padre : “È innocente” : Dopo suo fratello Daniele, anche A. la figlia sedicenne di Roberta Ragusa, ha presentato una memoria difensiva in favore del padre Antonio Logli. L'elettricista di Gello San Giuliano è stato condannato in primo grado a vent'anni per l'omicidio della moglie.Continua a leggere

Il debutto musicale della figlia di Kurt Cobain (nel giorno della scomparsa del padre) è da brividi : Nel giorno del 24esimo anniversario dalla scomparsa di Kurt Cobain, la figlia Frances Bean ha debuttato sui social con una canzone da lei scritta. Sul suo profilo Instagram, la ragazza ha pubblicato un filmato, nel quale si esibisce nella sua cameretta. Solo voce, senza accompagnamento musicale."Ci sono molti momenti memorabili in questa clip", scrive nella didascalia, "Non avere una tv in casa mi costringe a tenermi occupata con ...

Firenze - padre padrone segrega la figlia e la promette in sposa : rinviato a giudizio : L'uomo è in carcere dallo scorso settembre. La ragazza, aveva al tempo 13 anni, chiese aiuto a un amico via chat

Fabrizio Frizzi - il presagio sulla sua salute : 'Non voglio che mia figlia scopra chi era suo padre dopo che me ne sarò andato' : Fabrizio Frizzi nel 2013 a Vanity Fair : "Non voglio che mia figlia scopra chi era suo padre dopo che me ne sarò andato". Frizzi ha avuto una figlia, Stella, quando lui aveva 55 anni. In una vecchia ...

Austria - la figlia morente in ospedale è in stanza con una musulmana - il padre non può entrare a farle visita : L'Austria in queste ore è sconvolta per il terribile caso di un padre costretto a rinunciare a vedere in ospedale la figlia a causa dei precetti dell'islam radicale. In pratica gli...

Rassegna 26.3. La figlia morente in ospedale è in stanza con una islamica - il padre non può entrare a visitarla : Il Messaggero Politica. Salvini: «Al governo anche con M5S. Ricucire l'Italia partendo dal Sud». Il Messaggero Interni. Roma, operato per un tumore, muore dissanguato. E i medici falsificano la ...

“Questa è mia figlia!?”. Video struggente. Al settimo cielo per l’arrivo della loro prima figlia vanno in ospedale - ma quello che li attende è pazzesco. Il padre filma la nascita : la reazione della bambina lascia tutti senza parole : Pochi istanti dopo essere venuta alla luce, la piccola Agata Ribeiro Coelho, nata a Santa Monica, in Brasile, con parto cesareo, è stata ‘presentata’ alla sua mamma. Un momento che ogni genitore aspetta con ansia. Dopo tutti quei mesi ad attendere l’arrivo del proprio bebè, l’emozione cresce ed è insiegabile quello che si prova. Coelho de Souza è una giovane donna brasiliana di 24 anni che mai nella vita si sarebbe aspettata una cosa del ...

Terzigno - il padre killer scrive alla figlia di 9 anni : 'Capirai cosa mi ha fatto tua madre' : Sarebbero proprio 20 le lettere che il padre-killer e suicida di Terzigno ha lasciato alla figlia di 9 anni. E confermano che la 'molla' che ha scatenato la tragedia è stata la scoperta di una ...

Sul telefono trova 200 foto hard della figlia 13enne : padre denuncia il fidanzato 22enne : Nove anni di differenza, ma si sono frequentati per almeno cinque mesi. Poi il padre di lei ha scoperto tutto e ha imposto un ultimatum ai due giovani: "O finisce tutto o vado in questura". E così è stato. Ora il 22enne è accusato di violenza sessuale aggravata e detenzione di materiale pedopornografico.Continua a leggere

La madre della giovane Laura Petrolito uccisa a Siracusa : "Non ho abbandonato mia figlia. Ci siamo viste all'insaputa del padre" : A pochi giorni dal dramma, parla Angela Conti, la madre di Laura Petrolito, uccisa dal compagno con venti coltellate e gettata in un pozzo di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa."Dovete sapere la verità e la voglio gridare al mondo: io non ho abbandonato mia figlia. Mi è stata strappata 18 anni fa quando era piccola e adesso una seconda volta per mano di un assassino". In una intervista al sito 'Siracusa Oggi', la donna ...

Ilaria D'Alessio - figlia del cantante Gigi : "Anna Tatangelo? La mia reazione è stata quella di una figlia innamorata del padre" : "La mia reazione è stata quella di una figlia innamorata davvero del proprio padre. Mi dispiace di aver alzato un polverone immenso e aver utilizzato termini molto poco carini. Sono questioni comuni a tante famiglie". Sul suo account Instagram, Ilaria D'Alessio, figlia del cantante Gigi, fa un passo indietro. Posta una foto nera accompagnata da una didascalia di scuse, dopo la reazione all'intervista rilasciata da Anna Tatangelo a Vanity ...