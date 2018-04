Di Maio tende la mano al Pd | ' Via l' ascia di guerra per dare un governo al Paese'

Consultazioni - Salvini “Governo con M5s”/ Diretta Mattarella attende Di Maio : Berlusconi “sì Lega no grillini” : Consultazioni Quirinale da Mattarella : i grandi partiti verso Governo, Diretta streaming video. Martina, "Pd all'opposizione". Berlusconi , "no con populisti". Salvini , Lega apre a M5s(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 14:50:00 GMT)

Grande Fratello Nip : Barbara D'Urso intende condurre - insieme a Mara Maio nchi? : A poche settimane dalla presunta data dello start ufficiale della messa in onda del ' Grande Fratello NIP', sono trapelate online le prime indiscrezioni concernenti il cast della nuova formula del celebre format di Canale 5, che verrà condotto dalla vulcanica Barbara D'Urso . La D'Urso è interessata alla collaborazione di Mara Maionchi? Il 'GFNIP' partirà a breve Ebbene sì: può dirsi già tutto pronto per l'imminente start di uno dei programmi ...

Governo - Mastella : “Di Maio ha il 32%… che cacchio pretende?”. “Alleanza Lega-M5S? Perderebbero metà dei voti” : “Ho accompagnato mia moglie e sono venuto a Roma a trovare i nipotini. Sul Governo è dura: il centrodestra ha il 37%, ed è quello più vicino a maggioranza. Di Maio ha il 32% e pretende di governare per forza, ma le maggioranze sono distanti: trovo errato tirare per la giacca il presidente Mattarella. L’unico Governo politico possibile sarebbe quello tra Lega e 5 Stelle, ma entrambi sono consapevoli che unendosi perderanno metà dei ...

Luigi Di Maio attende l'esito del voto con tutti i big M5s. Bonafede : 'Risultato storico' : Un altro mondo. Quello di oggi è un grande evento, allestito come tale, curato come tale. Cinque anni fa tutti potevano vedere tutto, euforia, esaltazione, battibecchi. Oggi si vedrà solo quel che la ...

Elezioni : Di Maio - da premier metterò tende a Bruxelles : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – “Il primo viaggio da fare da premier è a Bruxelles , ma andare a mettere tende a Bruxelles . Il Parlamento tedesco ha 45 funzionari a Bruxelles , il Parlamento italiano invece ha due funzionari e uno deve andare in pensione. Noi questa partita europea sull’immigrazione, sui trattati che stanno distruggendo il Made in Italy non l’abbiamo mai neanche giocata”. Lo affermato Luigi Di Maio , ...

Di Maio ha chiarito al Pd cosa intende per 'contratto davanti agli italiani' : "Siamo fortunati ad avere questo Presidente della Repubblica, in questa fase". Incurante dei rumors secondo i quali per il Colle sarebbe stato improvvido il tentativo di strappare un avallo preventivo a una short list di ministri targati M5s (messi in giro, a suo avviso, da "rosiconi"), Luigi Di Maio si prepara al rush finale della campagna elettorale proseguendo nella strategia con cui sta rafforzando il profilo ...