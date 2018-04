Di Maio tende la mano al Pd | “Sotterriamo l’ascia di guerra per il Paese”

Di Maio tende la mano al Pd : 'Via l'ascia di guerra per dare un governo al Paese' : "Se rimaniamo ognuno sulle proprie posizioni non si va da nessuna parte. Io credo che ci potranno essere molte più convergenze di quel che si crede". Così il leader del Movimento Cinque Stelle Luigi ...

Consultazioni - Salvini “Governo con M5s”/ Diretta Mattarella attende Di Maio : Berlusconi “sì Lega no grillini” : Consultazioni Quirinale da Mattarella: i grandi partiti verso Governo, Diretta streaming video. Martina, "Pd all'opposizione". Berlusconi, "no con populisti". Salvini, Lega apre a M5s(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 14:50:00 GMT)

Grande Fratello Nip : Barbara D'Urso intende condurre - insieme a Mara Maionchi? : A poche settimane dalla presunta data dello start ufficiale della messa in onda del 'Grande Fratello NIP', sono trapelate online le prime indiscrezioni concernenti il cast della nuova formula del celebre format di Canale 5, che verrà condotto dalla vulcanica Barbara D'Urso. La D'Urso è interessata alla collaborazione di Mara Maionchi? Il 'GFNIP' partirà a breve Ebbene sì: può dirsi già tutto pronto per l'imminente start di uno dei programmi ...

Governo - Mastella : “Di Maio ha il 32%… che cacchio pretende?”. “Alleanza Lega-M5S? Perderebbero metà dei voti” : “Ho accompagnato mia moglie e sono venuto a Roma a trovare i nipotini. Sul Governo è dura: il centrodestra ha il 37%, ed è quello più vicino a maggioranza. Di Maio ha il 32% e pretende di governare per forza, ma le maggioranze sono distanti: trovo errato tirare per la giacca il presidente Mattarella. L’unico Governo politico possibile sarebbe quello tra Lega e 5 Stelle, ma entrambi sono consapevoli che unendosi perderanno metà dei ...

Luigi Di Maio attende l'esito del voto con tutti i big M5s. Bonafede : 'Risultato storico' : Un altro mondo. Quello di oggi è un grande evento, allestito come tale, curato come tale. Cinque anni fa tutti potevano vedere tutto, euforia, esaltazione, battibecchi. Oggi si vedrà solo quel che la ...

Nel cuore della Roma bene M5s attende Luigi Di Maio - vincitore annunciato : Quattrocentocinquanta testate, ottantotto straniere. È un muro di giornalisti quello che attende Luigi Di Maio nella lussuosa cornice dell'Hotel Parco dei Principi, quartiere Parioli, nel cuore della Roma bene. Una transenna divide la sala stampa dalle stanze dedicate al candidato premier del Movimento 5 stelle. Stamattina ha votato nel suo seggio di Pomigliano d'Arco. Quindi ha preso un caffè seguito da una troupe della Bbc, che ...

Elezioni : Di Maio - da premier metterò tende a Bruxelles : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – “Il primo viaggio da fare da premier è a Bruxelles, ma andare a mettere tende a Bruxelles. Il Parlamento tedesco ha 45 funzionari a Bruxelles, il Parlamento italiano invece ha due funzionari e uno deve andare in pensione. Noi questa partita europea sull’immigrazione, sui trattati che stanno distruggendo il Made in Italy non l’abbiamo mai neanche giocata”. Lo affermato Luigi Di Maio, ...

Di Maio ha chiarito al Pd cosa intende per 'contratto davanti agli italiani' : "Siamo fortunati ad avere questo Presidente della Repubblica, in questa fase". Incurante dei rumors secondo i quali per il Colle sarebbe stato improvvido il tentativo di strappare un avallo preventivo a una short list di ministri targati M5s (messi in giro, a suo avviso, da "rosiconi"), Luigi Di Maio si prepara al rush finale della campagna elettorale proseguendo nella strategia con cui sta rafforzando il profilo ...