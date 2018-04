Di Maio spacca il Pd

Salvini : «Governo M5S-Pd? Mamma mia». L'appello di Di Maio spacca i dem : L'unica, timida e parziale, apertura, dal fronte Pd arriva da Dario Franceschini: «Di fronte alle novità politica dell'intervista di Di Maio serve riflettere e tenere comunque unito il Pd nella ...

Giorgia Meloni - la risposta a Di Maio : 'Tenta di spaccare il centrodestra - solo così può vincere' : Ha vinto la linea di Giorgia Meloni , ma la situazione per il centrodestra resta molto complicata. La leader di Fratelli d'Italia aveva proposto per prima la delegazione unica al Quirinale, Matteo ...

"Niente incontri con Di Maio". Renzi detta la linea e il Pd torna a spaccarsi : La linea da seguire nelle consultazioni al Quirinale divide il Partito democratico. A dettare la linea è stato ancora una volta Matteo Renzi facendo rispondere ai suoi un secco 'no' a Luigi Di Maio ...

Di Maio prova a spaccare il centrodestra poi ribadisce : "Italia non uscirà dall'euro" : Dopo il termine del primo giro di consultazioni il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha invocato qualche giorno di riflessione. Impossibile ad oggi attribuire un incarico per formare un nuovo Governo. Il calendario per il secondo...

Consultazioni : Di Maio - mai voluto spaccare Pd - mi rivolgo a tutti dem : Roma, 5 apr. (AdnKronos) – “Io non ho mai voluto spaccare il Pd, non ho mai chiesto una scissione interna e se mi rivolgo al Pd mi rivolgo al partito nella sua interezza. Noi non ci permetteremmo mai di interferire con le loro dinamiche interne”. Lo ha detto Luigi Di Maio al termine delle Consultazioni al Quirinale. L'articolo Consultazioni: Di Maio, mai voluto spaccare Pd, mi rivolgo a tutti dem sembra essere il primo su ...

Consultazioni - Di Maio : “Aperture sincere - contratto con Lega o Pd. Mai voluto spaccare i dem” : “Abbiamo detto al presidente Mattarella che sentiamo tutta la responsabilità di esser la prima forza politica di lavorare il prima possibile per assicurare una maggioranza ad un governo del cambiamento”. Lo afferma il leader del M5S Luigi Di Maio al termine delle Consultazioni al Colle. “Come ho ribadito durante tutta la campagna elettorale – ha continuato -, abbiamo ottenuto 11 milioni di voti su una posizione ben ...

Presidenze - centrodestra spaccato. Verso l'intesa tra Lega e M5s. Di Maio : 'Un segnale per il governo' : Come presidente del Senato il Carroccio vota la Bernini al posto di Romani voluto da Forza Italia. Lei: 'Non sono disponibile'. Ira di Berlusconi: 'La mossa di Salvini un atto ostile'. Per la Camera i ...

Camere - telefonata Di Maio-Salvini : ora avviamo il Parlamento. Ma su M5S la Lega si spacca : Far partire il Parlamento, renderlo subito operativo. L'asse Lega-M5s regge, certificato da una comunanza di intenti dopo la telefonata Di Maio-Salvini. Il candidato premier del Movimento 5 stelle ha ...

ASSE SALVINI-DI Maio/ Centrodestra spaccato sulle Camere : patto Lega-M5s - “legge elettorale in 7 giorni” : Salvini apre a Di MAIO, patto Governo M5s-Lega ma solo per nuove elezioni a breve. Veto Mattarella, ira di Berlusconi e Meloni; nomine Camere “dialogo molto difficile"(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 15:10:00 GMT)

Lega o Pd - M5s si spacca Di Maio blinda i gruppi parlamentari : Per più di qualcuno, dentro e fuori il Movimento Cinque Stelle, 'Di Maio se continua così rischia di fare la fine di Renzi'. Il paragone non è riferito a una possibile scalata verso Palazzo Chigi, ma ...

Governo M5s - Grillo vs Di Maio "Mai alleanze coi nemici storici" Il movimento è spaccato. Retroscena : Il M5s è a un'impasse. Tentare il tutto per tutto pur di governare, alleandosi con i nemici di sempre, ovvero i partiti tradizionali e in primis il Partito Democratico, oppure tornare all'opposizione e riprendere la politica del dito puntato sugli errori altrui senza prendersi le responsabilità di Governo Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio - il retroscena sulla spaccatura con Beppe Grillo : Gigino accetta un premier non grillino : Da un lato Grillo rilancia il tema della riduzione dell'orario di lavoro, dall'altro Di Maio prova a fare il conciliante con il mondo degli imprenditori e della finanza. Dietro a quel che può ...