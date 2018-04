Luigi Di Maio a Matteo Salvini : 'Incontriamoci in streaming' : Ostenta tranquillità Luigi Di Maio , ma il fatto è che dopo l'annuncio che il centrodestra si presenterà unito al prossimo giro di consultazioni al Quirinale, uno dei due 'forni' si sta raffreddando, ...

Dopo il bacio Di Maio-Salvini spunta il Papa contro l'omofobia : murales a Pompei - subito cancellato : Papa Francesco sorride mentre, facendo il segno della vittoria con una mano, con l'altra stringe un cartello con il cuore arcobaleno, simbolo dell'orgoglio gay, sul quale è scritto questo: 'Love wins. ...

Di Maio-Salvini - possibile alleanza già al capolinea? : Di Maio prosegue nell'incessante opera diplomatica che da giorni lo vede impegnato nel tentativo di costruire un'alleanza che lo porti a Palazzo Chigi. Ma l'operazione per far nascere un governo Salvini-Di Maio sembra allontanarsi rispetto alle accelerazioni delle ultime ore. Di Maio: 'La guerra è finita' Se fino a qualche giorno fa l'unico scenario possibile di governo fra M5s e Partito Democratico era quella di un esecutivo Di Maio Pd senza ...

Matteo Renzi - il sondaggio di Pagnoncelli che lo umilia : i più graditi sono Di Maio e Salvini : In quale direzione andasse il gradimento degli italiani era già chiaro dopo il voto del 4 marzo. E così l'immediata conseguenza dei risultati elettorali è stato l'effetto sugli indici di gradimento ...

Governo - Di Maio 'Da Martina passi avanti'. Salvini 'Governo Pd-M5s Mamma mia...' : ... apprezzando il commento, seppur prudente e cauto, dello stesso Maurizio Martina che, ad evitare fraintendimenti, ci tiene a precisare: 'la linea politica dem non cambia'. Matteo Salvini assiste al ...

Di Maio : “Governo con Lega o Pd - siamo pronti”. Salvini : “M5S-Renzi? Mamma mia...” : Il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, non ha dubbi: «Il contratto di governo può essere sottoscritto dal M5S o con la Lega o con il Pd. Noi siamo pronti ma vediamo che ci sono anche delle evoluzioni negli altri schieramenti» afferma a margine di Sum#02, l’evento dei Cinque Stelle organizzato a Ivrea (Torino)....

M5S - LUIGI DI Maio AL PD : "SOTTERRIAMO ASCIA DI GUERRA"/ “Parole Martina passo avanti - Salvini non ha il 51%” : LUIGI Di MAIO al Pd, "diamo governo all'Italia": il leader del M5s dopo le difficoltà con Salvini guarda a Renzi. "Sotterriamo l'ASCIA di guerra", dice. La stoccata a Salvini e Berlusconi(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 15:23:00 GMT)

Di Maio : 'Parole Martina sono passo avanti - Salvini non ha il 51%' : "Registro come un passo avanti la dichiarazione di Martina". Lo ha detto il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, commentando le parole del reggente del Pd in replica alla sua richiesta di dialogo. "...

Di Maio : Salvini a Colle con 17% o 37% - ma comunque non ha 51% : Ivrea , To, , 7 apr. , askanews, 'Sono ben consapevole che Matteo Salvini sappia che al Quirinale ci va con il 17% o con il 37%, in ogni caso non fa 51% e quindi non crei una maggioranza. Aspetto e ...

Salvini : «Governo M5S-Pd? Mamma mia». L’appello di Di Maio spacca i dem : Il leader M5S: «È l’ora della responsabilità». L’ex segretario del Pd replica secco: «Solo chiacchiere». Anche Martina chiude. Ma Franceschini apre: riflettiamo, c’è una novità

Di Maio : Salvini a Colle con 17% o 37% - ma comunque non ha 51% : Ivrea , To, , 7 apr. , askanews, - "Sono ben consapevole che Matteo Salvini sappia che al Quirinale ci va con il 17% o con il 37%, in ogni caso non fa 51% e quindi non crei una maggioranza. Aspetto e ...

Toti : più vicini a M5S che a PD - ma Di Maio insiste : Salvini deve scegliere Video : Il nodo alleanza per il governo sta creando più di un grattacapo agli addetti ai lavori, e copioso materiale per gli organi di informazione. Sono numerosi i personaggi che ogni giorno vengono interpellati fornendo il proprio quadro della situazione. Uno di questi, recentemente intervistato dalla trasmissione Agora' e dal programma radiofonico Circo Massimo, è il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, uno dei perni di Forza Italia. Toti ...

Riforma pensioni 2018 - ultime novità : Damiano sfida Salvini e Di Maio Video : Le ultime novita' sulle Riforma delle #pensioni al 7 aprile 2018 ruotano intorno alle tante promesse elettorali fatte prima delle elezioni e le prime considerazioni sulla fattibilita' delle stesse, qualora si trovasse un accordo tra i due schieramenti risultati vincenti Movimento 5 Stelle e Lega. Damiano si rivolge a Di Maio e Salvini, ecco le sue parole di sfida. pensioni 2018, invito al Pd e proposte a Di Maio e Salvini Sono in atto le ...

Di Maio - Renzi e Salvini : è questo il risultato del ‘largo ai giovani’? : Come volevasi dimostrare. Incartato nelle sue categorie pre-politiche tendenti al puerile, per prima l’antitesi nuovo/vecchio, il povero Luigi Di Maio fa la figura del bambino piagnucoloso: “O mi fate giocare da premier o lo dico a mamma Mattarella!” Cui danno corda i “compagnucci a disco rotto” Danilo Toninelli e Davide Casaleggio, ripetendo all’infinito la tesi (da bocciatura in matematica) che il loro leader avrebbe ricevuto ...