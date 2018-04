Di Maio resta solo Raccoglie 2 di picche in Europa e in Italia

Lega a Di Maio : proposta irricevibile - centrodestra resta unito : Roma, 4 apr. , askanews, La Lega bolla come 'irricevibile' la rinnovata proposta del candidato premier M5s Luigi Di Maio di un contratto di Governo con Lega e Pd, ma senza la Forza Italia di Silvio ...

Governo - Di Maio : “Con Martina si può dialogare. Salvini? Scelga se vuole rivoluzione o restaurazione stando con Berlusconi” : “Con Martina si può dialogare, Salvini Scelga se vuole rivoluzione o restaurazione”. Lo ha detto il candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio ospite di Di Martedì, la trasmissione su La7 condotta da Giovanni Floris L'articolo Governo, Di Maio: “Con Martina si può dialogare. Salvini? Scelga se vuole rivoluzione o restaurazione stando con Berlusconi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Di Maio lancia il contratto per il governo : «Sì Pd o Lega - ma Forza Italia deve restare fuori» : Il leader M5S a «DiMartedì» e ai suoi parlamentari: proporremo un governo guidato da noi e un contratto di governo come in Germania, senza Berlusconi. Salvini: «La Lega esclude qualsiasi alleanza di governo col Pd». Marcucci (Pd): «Proposta irricevibile»

Alitalia - Gubitosi : scadenza resta il 30 aprile - poi si vedrà. Nessun acquirente e Di Maio e Salvini contrari a vendita : Teleborsa, - La scadenza del 30 aprile si avvicina a grandi passi e per il momento tutto lascia presagire che per quella data ad Alitalia non accadrà nulla. Il 30 aprile è la data fissata appunto dal ...

Camere - il centrodestra : il candidato per il Senato resta Romani. Berlusconi : 'Di Maio deve parlare anche con me' : ' Di Maio deve parlare anche con me... '. Silvio Berlusconi ne fa una questione di principio, di metodo, ma anche di orgoglio e legittimazione politica. Durante il vertice di questa mattina a palazzo Grazioli con Matteo Salvini e Giorgia Meloni il Cav, raccontano fonti azzurre, avrebbe ribadito che la trattativa per il rinnovo delle ...

Di Maio : vogliamo la presidenza della CameraCasaleggio : inarrestabili - i partiti sono moribondi : Il candidato premier pentastellato parla ai suoi neo-eletti: "L'elezione dei presidenti delle Camere non è una partita per il governo, è una partita per l'abolizione dei vitalizi"