Di Maio | ' Parole Martina sono passo avanti | Salvini non ha il 51%'

Accordo Lega - M5S più vicino : le strane parole di Di Maio Video : Tra pochi giorni andranno eletti i presidenti di Camera e Senato e in questa fase di stallo politico è molto difficile trovare una quadra. Il candidato Di Maio e, con lui, il suo movimento si trovano in una posizione di forza in Parlamento; le ultime elezioni hanno dato al M5S ben il 32% dei voti, permettendogli così di eleggere oltre 300 parlamentari. Anche se si è classificato come primo partito, non ha superato il 40% che gli avrebbe ...

Elezioni : Anzaldi - vergognose parole Di Maio contro Padoan : Roma, 13 mar. , AdnKronos, 'Le parole di Di Maio contro il ministro Padoan sono vergognose: insultare con un lessico da brigantaggio il ministro dell'Economia in carica, in diretta tv di fronte alla stampa estera, proprio nei giorni in cui il governo si sta faticosamente impegnando per la presentazione del Def alla Commissione europea, è un'...

Martina : parole arroganti da Di Maio : 17.24 "Le parole di Di Maio sono solo arroganti e per niente utili all'Italia. Altro che responsabilità. Insulta il ministro dell'Economia che ha garantito la tenuta del Paese e la sua ripartenza per poi predicare dialogo:una farsa. Di Maio dovrebbe accorgersi che il tempo della propaganda è finito". Così Martina, segretario ...

"Parole Di Maio? Solo una farsa" : "Le parole di Di Maio sono Solo arroganti e per niente utili all'Italia . Altro che responsabilità. Insulta il ministro dell'Economia che ha garantito la tenuta del Paese e la sua ripartenza per poi predicare dialogo: una farsa . Di Maio dovrebbe accorgersi che il tempo della propaganda è finito". Lo dichiara il segretario ...

Elezioni : Anzaldi - vergognose parole Di Maio contro Padoan : Roma, 13 mar. (AdnKronos) – ‘Le parole di Di Maio contro il ministro Padoan sono vergognose: insultare con un lessico da brigantaggio il ministro dell’Economia in carica, in diretta tv di fronte alla stampa estera, proprio nei giorni in cui il governo si sta faticosamente impegnando per la presentazione del Def alla Commissione europea, è un’operazione di delinquenza politica e di totale assenza di senso ...

Martina : parole arroganti da Di Maio : 17.24 "Le parole di Di Maio sono solo arroganti e per niente utili all'Italia. Altro che responsabilità. Insulta il ministro dell'Economia che ha garantito la tenuta del Paese e la sua ripartenza per poi predicare dialogo:una farsa. Di Maio dovrebbe accorgersi che il tempo della propaganda è finito". Così Martina, segretario reggente del Pd,a proposito delle dichiarazioni del leader cinquestelle rilasciate alla stampa estera.

"Non m'importa delle parole di Di Maio" : Monta la polemica a Bagheria , Palermo, dopo la richiesta di rinvio a giudizio del sindaco grillino Patrizio Cinque, per falso, turbativa d'asta e abuso d'ufficio, sospeso dal M5S ma fino a pochi ...

Presidente Consiglio comunale Bagheria - M5S - : 'Non mi importa di parole Di Maio' : Palermo, 27 feb. , AdnKronos, Monta la polemica a Bagheria , Palermo, dopo la richiesta di rinvio a giudizio del sindaco grillino Patrizio Cinque, per falso, turbativa d'asta e abuso d'ufficio, ...

M5S : Presidente consiglio comunale Bagheria - Non mi importa delle parole di Di Maio (2) : (AdnKronos) - parole che, però, fanno storcere il naso a qualcuno del M5S, come apprende l'Adnkronos. Saro Di Paola, continuando la discussione social sulla bacheca del consigliere comunale Pd Emanuele Tornatore, risponde a Maggiore: "Ma rimani sempre un Presidente eletto dai consiglieri del Movimen

Presidente Consiglio comunale Bagheria (M5S) : "Non mi importa di parole Di Maio" : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - Monta la polemica a Bagheria (Palermo) dopo la richiesta di rinvio a giudizio del sindaco grillino Patrizio Cinque, per falso, turbativa d'asta e abuso d'ufficio, sospeso dal M5S ma fino a pochi giorni fa presente a una kermesse elettorale. Anche se ieri sera, come doc

"Intesa su temi comuni" : ecco le parole di Di Maio agli investitori di Londra : ... quando Beppe Grillo accompagnò gli allora portavoce Roberta Lombardi e Vito Crimi per sbattergli in faccia il suo 'no' a qualsiasi alleanza in diretta streaming .

Intesa su temi comuni : ecco le parole di Di Maio agli investitori di Londra : "Un'agenda di governo" sui temi in comune a M5S, centrosinistra e centrodestra. Sarebbero queste le parole pronunciate da Luigi Di Maio durante l'incontro con un gruppo di investitori a Londra. Ieri, immediatamente dopo la rivelazione del retroscena da parte della Reuters, il capo politico del Movimento Cinque Stelle si è affrettato a smentire l'ipotesi di larghe intese al grido di "no inciuci". ...