Di Maio ora corteggia il Pd | ' Facciamo un governo' | Dem rispediscono al mittente

La molteplice reazione del Pd a Di Maio. Franceschini : "Ora serve riflettere". Orfini e Rosato : "Non si cambia linea" : La reazione del Pd all'apertura fatta da Luigi Di Maio ("sotterriamo l'ascia di guerra") è duplice. Da una parte c'è chi, come i renziani Ettore Rosato e Matteo Orfini, chiude a ogni ipotesi di dialogo; e chi, come Dario Franceschini, lascia la porta aperta.Quest'ultimo ha commentato su twitter l'intervista del leader del M5S: "Di fronte alle novità politica dell'intervista di Di Maio serve riflettere e tenere comunque unito ...

Governo 2018 - crisi M5s. Ora Di Maio si aggrappa al Pd : Il Movimento spiazzato dalla mossa filo-cavaliere della Lega Governo 2018, partiti matrioska. Così formare un esecutivo diventa un rebus Governo 2018, è muro contro muro Governo, centrodestra unito ...

Di Maio disorientato. La prova di forza con Salvini viene respinta - prepara nuovo appello all'elettorato Pd : Manda messaggi, guarda continuamente le agenzie di stampa che scorrono sul suo telefonino, riflette e studia le prossime mosse quasi spiazzato dalla compattezza, almeno in apparenza, ritrovata dal centrodestra. Luigi Di Maio, all'indomani delle consultazioni si allontana da Roma su un treno direzione Ivrea, dove sabato si terrà la seconda edizione del 'Sum' dedicato a Gianroberto Casaleggio, consapevole che per il momento i rapporti con ...

Governo ai supplementari. Mattarella : 'Non c'è una maggioranza - serve altro tempo'. Di Maio chiude a FI : Dal primo giro di consultazioni non sono emerse intese. Il leader dei 5 Stelle ha riproposto il 'contratto di Governo' a Lega e Pd. I dem hanno confermato la linea dell'opposizione -

Il Pd rifiuta l'offerta di Di Maio : no a un incontro ora - semmai quando e se ci sarà un pre-incarico : La risposta è no. Almeno quella di Matteo Renzi: ma su questa linea l'ex segretario del Pd riesce ancora una volta a tenere tutto il partito, pur tra i mugugni dei non-renziani. E' quanto trapela dal suo quartier generale dopo l'invito di Luigi Di Maio a incontrare Maurizio Martina per costruire insieme punti di programma di governo, "modello tedesco", come quello usato da Angela Merkel e i socialisti per la nuova 'grande coalizione'. ...

Mattarella : «Non c'è maggioranza - serve tempo per un governo». Di Maio : contratto con Lega o Pd. Salvini : sì a M5S - senza intesa voto : Nessuna intesa per formare un governo, serve tempo per trovare una maggioranza. Nei prossimi giorni partirà quindi un nuovo giro di consultazioni. Si è chiuso così il secondo...

Consultazioni - Mattarella 'Finora nessuna intesa per formare il nuovo governo. Serve tempo'. Di Maio 'Lega e Pd nostri interlocutori' : Il segretario del Carroccio ha twittato la diretta streaming del Colle: "Rimanete sintonizzati" Ora è in corso il colloquio con i 5Stelle. Verso le 18 sapremo le decisioni di Mattarella sul governo. ...

Mattarella : «Non c'è maggioranza serve tempo per un governo». Di Maio : contratto con Lega o Pd. Salvini : sì a M5S - senza intesa voto : 'Abbiamo detto al presidente Mattarella che sentiamo tutta la responsabilità di esser la prima forza politica di lavorare il prima possibile per assicurare una maggioranza ad un governo del ...