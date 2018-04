Di Maio non forza sul Pd per non “bruciare” Martina Ma a Ivrea si continua a guardare

Matteo Renzi - il sondaggio di Pagnoncelli che lo umilia : i più graditi sono Di Maio e Salvini : In quale direzione andasse il gradimento degli italiani era già chiaro dopo il voto del 4 marzo. E così l'immediata conseguenza dei risultati elettorali è stato l'effetto sugli indici di gradimento ...

Di Maio apre al Pd : 'Sotterriamo l'ascia di guerra'. Martina : 'Bene nuovi toni ma non cambiamo linea' : Dopo il nulla di fatto del primo giro di consultazioni e lo stallo su Berlusconi nell'accordo con la Lega, il M5s si rivolge al Pd appellandosi alla responsabilità.

Richetti avvia la sua corsa per le primarie ma il Pd è spaccato : i non-renziani aprono a Di Maio : "Il gruppo dirigente ha fatto errori... Non reggiamo più il fatto che in questo partito abbia più peso chi garantisce le tessere anziché chi dà il volto al partito nel territorio... Per questo poi non ci votano più". Su questa frase Matteo Richetti si conquista la platea che ha riunito all'Acquario di Roma, centro congressi vicino Termini che negli anni ha ospitato iniziative di Veltroni e anche la lunga notte ...

Di Maio apre al Partito Democratico - ma non chiude alla Lega. Il PD non cambia linea : ... pur non potendo esser definito renziano, rispetto a quanto fatto da altri, aveva sempre seguito la linea del segretario uscente: «Di fronte alle novità politica dell'intervista di Di Maio serve ...

Governo - Orlando : “Appello di Di Maio? Giusto dialogare ma non nascondiamo le distanze e le contraddizioni” : “Le parole del segretario Martina sono le mie parole”. Andrea Orlando commenta così i tentativi di dialogo di Luigi Di Maio con il Partito Democratico, lasciando la convention “Sinistra anno zero” in corso a Roma. Parole, quelle del Segretario reggente del Pd che Di Maio giudica un’apertura.“È Giusto dialogare, ma anche Giusto non nascondere le distanze le reticenze, le contraddizioni che abbiamo denunciato in ...

M5S - LUIGI DI Maio AL PD : "SOTTERRIAMO ASCIA DI GUERRA"/ “Parole Martina passo avanti - Salvini non ha il 51%” : LUIGI Di MAIO al Pd, "diamo governo all'Italia": il leader del M5s dopo le difficoltà con Salvini guarda a Renzi. "Sotterriamo l'ASCIA di guerra", dice. La stoccata a Salvini e Berlusconi(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 15:23:00 GMT)

Di Maio : 'Parole Martina sono passo avanti - Salvini non ha il 51%' : "Registro come un passo avanti la dichiarazione di Martina". Lo ha detto il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, commentando le parole del reggente del Pd in replica alla sua richiesta di dialogo. "...

Di Maio : Salvini a Colle con 17% o 37% - ma comunque non ha 51% : Ivrea , To, , 7 apr. , askanews, 'Sono ben consapevole che Matteo Salvini sappia che al Quirinale ci va con il 17% o con il 37%, in ogni caso non fa 51% e quindi non crei una maggioranza. Aspetto e ...

Governo - Cuperlo (Pd) : “Apertura di Di Maio? Non vedo alcuna svolta. Complicato trovare punti di contatto e condivisione” : “Ho letto con attenzione l’intervista di Di Maio, però non vedo al momento elementi che facciano capire se c’è davvero una svolta nell’atteggiamento che il M5s ha tenuto fin qui”. Gianni Cuperlo boccia così l’ultima apertura di Luigi Di Maio al Pd, arrivando a ‘Sinistra anno zero’, convention in corso a Roma. “Al di là dei numeri, ma già la distinzione che Di Maio introduce tra alleanza di ...

La molteplice reazione del Pd a Di Maio. Franceschini : "Ora serve riflettere". Orfini e Rosato : "Non si cambia linea" : La reazione del Pd all'apertura fatta da Luigi Di Maio ("sotterriamo l'ascia di guerra") è duplice. Da una parte c'è chi, come i renziani Ettore Rosato e Matteo Orfini, chiude a ogni ipotesi di dialogo; e chi, come Dario Franceschini, lascia la porta aperta.Quest'ultimo ha commentato su twitter l'intervista del leader del M5S: "Di fronte alle novità politica dell'intervista di Di Maio serve riflettere e tenere comunque unito ...

Crozza - la serata romantica di Di Maio con Salvini : “Al primo appuntamento non governo mai…”. E c’è anche il terzo incomodo : Maurizio Crozza si sdoppia e veste i panni di Matteo Salvini e Luigi Di Maio impegnati in una serata romantica di avances e dolcezze. Lo show di Fratelli di Crozza va in onda tutti i venerdì, in prima serata, sul Nove L'articolo Crozza, la serata romantica di Di Maio con Salvini: “Al primo appuntamento non governo mai…”. E c’è anche il terzo incomodo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - Martina (Pd) a Di Maio : “Apprezzabile autocritica nei toni - ma resta ambiguità. Non vedo grandi novità nei contenuti” : “Noi continuiamo a pensare che la differenza la fanno i contenuti e da questo punto di vista non vedo grandi novità”. Il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, a margine della convention ‘Sinistra Anno Zero’ alla quale il segretario reggente del Partito Democratico, commenta così il nuovo appello di Luigi Di Maio al Partito Democratico. “Mi sembra evidente che M5s e centrodestra – continua Martina ...

