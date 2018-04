Di Maio | Noi pronti e fiduciosi

Nuovo governo : Di Maio corteggia il Pd<br>Orfini chiude : "Noi alternativi al M5S" : È l’ora della responsabilità. Parola di Luigi Di Maio, leader e aspirante premier del Movimento Cinque Stelle che dopo il primo giro di consultazioni, andato a vuoto, prova a vestire i panni dello statista. A Di Maio non è piaciuta la mossa di Matteo Salvini di salire al Colle per le consultazioni insieme al resto della coalizione di centrodestra, cioè con Forza Italia e Berlusconi, Fratelli d’Italia e Meloni.I Cinque Stelle, vedendo ...

Tajani : "Di Maio premier? Per noi è inaccettabile" : Il centrodestra si compatta ed è pronto ad andare al colle unito. E Antonio Tajani fa il punto a Dalla vostra parte , su Rete 4: 'Per noi il premier deve essere espressione della forza politica che ha ottenuto più consensi nel centrodestra. Il nostro candidato rimane Salvini '. Come dire: gli accordi, prima del voto, erano chiari e Forza Italia intende rispettarli. C'è però un punto ...

Di Maio insiste con i veti : "Salvini scelga tra noi e Berlusconi" : Matteo Salvini cerca di trattare, ma il Movimento 5 Stelle non si schioda dalla sua posizione e torna al 'no' ad oltranza già sfoggiato in passato. 'Salvini faccia una scelta', è l' aut aut lanciato ...

Di Maio : «Lega o Pd serve un governo di cambiamento - da noi nessun veto» : «Non abbiamo posto veti a nessuno, abbiamo discusso di temi, ci siamo fatti un'idea di quali potessero essere gli interlocutori per un governo del cambiamento» afferma il leader del M5S Luigi Di Maio ...

Consultazioni concluse. Di Maio : "Noi con Lega o Pd per un governo di cambiamento" : Ore 17:35 - Cosa succede adesso dunque? I partiti avranno qualche giorno di tempo per trovare un accordo, poi, la prossima settimana, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella proseguirà a nuove Consultazioni per vedere se è maturata un'intesa tra le forze politiche che porti alla formazione di un governo sostenuto da una maggioranza. In questi giorni si guarderà soprattutto alle possibili alleanze del Movimento 5 Stelle con la Lega o ...

Consultazioni - Meloni : “Veto Di Maio? Solo tattica. Salvini non strappera` - ma noi non abbiamo paura di stare all’opposizione” : “Il veto di Di Maio? Soltanto tattica. Noi abbiamo chiesto l’incarico per Matteo Salvini per il centrodestra. A noi spetta la responsabilità di fare il governo, a patto che restiamo uniti”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni dopo le Consultazioni al Quirinale. Sul rischio che Matteo Salvini strappi per realizzare il governo con il M5s, dopo il veto pentastellato a Berlusconi, Meloni ha aggiunto: ...

Giorgetti : Di Maio non può chiedere tradimenti a noi o al Pd : Roma, 4 apr. , askanews, La Lega non tradirà l'alleanza con il centrodestra, è disponibile a un confronto sul programma con M5s ma a patto che non si chiedano 'tradimenti'. Lo ha detto Giancarlo ...

Di Maio : «Ora incontri con Lega-Pd». Ira Dem : «Noi usati - basta teatrino» : Luigi Di Maio sul blog M5S rilancia la proposta del «contratto di governo». «La soluzione non è fare alleanze, inciuci, accordi tra le forze politiche. Ne abbiamo visti...

Governo : Di Maio - noi unici ad avere vantaggi da nuove elezioni : Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “Se non ci dovessero essere le condizioni per formare un Governo, e io non lo spero, si torna al voto e sono sicuro che gli italiani voteranno in un ballottaggio tra noi e forse Salvini e si deciderà chi dovrà andare al Governo. Siamo gli unici in questo momento che hanno un vantaggio ad andare votare”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedì. L'articolo Governo: Di Maio, noi unici ad avere vantaggi ...