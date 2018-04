Di Maio | “Governo con Lega o Pd | siamo pronti” Salvini | “M5S-Renzi? Mamma mia” 

Salvini : “Governo Di Maio-Renzi? Mamma mia...” : «Governo Di Maio-Renzi, governo 5Stelle-Pd? Mamma mia...». Reagisce così Matteo Salvini su Facebook all’ipotesi di una sponda con alcuni esponenti Dem al governo dei grillini avanzata dal leader pentastellato. «Sto facendo e farò tutto il possibile per cambiare questo Paese, con coerenza, serietà e onestà, ascoltando tutti. Una cosa è certa: o nasc...

Salvini “uniti con Berlusconi e Meloni da Mattarella”/ Appello Lega al Centrodestra : “governo con Di Maio” : Centrodestra, Appello Salvini a Berlusconi e Meloni "insieme alle Consultazioni, Governo con Di Maio": Toti vuole partito unico, "ci vuole accordo per M5s, elezioni nefaste". (Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 16:12:00 GMT)

CONSULTAZIONI - DI Maio “Governo CON LEGA O PD”/ Decisivi Salvini e Martina - Mattarella “non c’è maggioranza” : CONSULTAZIONI Quirinale da Mattarella: Governo, "non c'è maggioranza", diretta streaming video. Di MAIO, "contratto con LEGA o Pd", Salvini "Centrodestra unito", Berlusconi "niente M5s"(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 17:57:00 GMT)

Consultazioni - Salvini “Governo con M5s”/ Diretta Mattarella attende Di Maio : Berlusconi “sì Lega no grillini” : Consultazioni Quirinale da Mattarella: i grandi partiti verso Governo, Diretta streaming video. Martina, "Pd all'opposizione". Berlusconi, "no con populisti". Salvini, Lega apre a M5s(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 14:50:00 GMT)

M5S - DI Maio : “GOVERNO? VA RISPETTATA VOLONTÀ POPOLARE”/ “Siamo pronti per realizzare un cambiamento storico” : M5S, Di MAIO: “GOVERNO? Deve rispettare la VOLONTÀ popolare. Avanti insieme, niente ci potrà fermare”. Il capo politico del Movimento 5 Stelle si prende una pausa a Pasqua, ma...(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 19:41:00 GMT)

M5S - Di Maio : “Governo? Deve rispettare la volontà popolare”/ “Avanti insieme - niente ci potrà fermare” : M5S, Di Maio: “Governo? Deve rispettare la volontà popolare. Avanti insieme, niente ci potrà fermare”. Il capo politico del Movimento 5 Stelle si prende una pausa a Pasqua, ma...(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 17:55:00 GMT)

Salvini “vertice Di Maio dopo Pasqua su programma Centrodestra”/ Leader Lega su Fb : “Governo con M5s si fa?" : “Lega, dov'è il tesoro?”. Salvini querela l'Espresso. E apre a M5S e Di Maio per il reddito di cittadinanza, mentre i pentastellati aprono al flat tax. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 19:55:00 GMT)

Salvini sfida Di Maio : “Governo subito o elezioni”. La replica : “Vuole esecutivo con Pd e Fi? Auguri” : «Di Maio dice “o io o niente”? Quello è un ostacolo, non è il modo migliore per dialogare» dice il leader della Lega Matteo Salvini, che aggiunge: «Ma da solo Di Maio dove va...Voglio vederlo trovare 90 voti in giro, che dalla sera alla mattina si convincono. E poi 50 voti sono molti meno di 90». Il capo politico del M5s su twitter replica: «Salvin...

Elezioni - Scanzi a Mieli : “Governo Di Maio-Salvini? Dura un anno”. “No - cinque. Come patto tra Berlinguer e Moro” : Vivace botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e l’ex direttore de Il Corriere della Sera, Paolo Mieli, sulla Durata della prossima legislatura. Secondo Mieli, il futuro governo durerà 5 anni, se non 10 in caso di riforma costituzionale: “Conviene sia a Di Maio, sia a Salvini. Il rapporto tra i due è Come quello di unità nazionale tra Berlinguer e Moro, negli anni ’70. ...

Reddito di cittadinanza - asse M5S-Lega/ Salvini apre a Di Maio : “Governo? Ora cominceremo a parlarne” : Reddito di cittadinanza, che fine ha fatto la proposta M5s? L'accordo tra Salvini e Di Maio, le trame di Governo e i dubbi di Berlusconi. Giorgetti lancia Reddito di avviamento al lavoro(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 21:31:00 GMT)

Berlusconi : “Governo Di Maio-Salvini? Inconciliabili - troppo diversi. E poi M5S non ha vinto” : In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Berlusconi spiega che il centrodestra a trazione salviniana ha il diritto a esprimere il candidato presidente del Consiglio e a governare. Un governo Di Maio-Salvini? Sarebbe un ircocervo, convivono caratteri opposti e Inconciliabili. E poi perché Salvini dovrebbe fare il socio di minoranza di un governo Cinque Stelle? Non credo che l’elettorato di centrodestra lo perdonerebbe".Continua a ...

TELEFONATA SALVINI-DI Maio/ “Governo con M5s? Nulla impossibile - via al Parlamento”. No reddito cittadinanza : Salvini chiama Di MAIO: "governo con M5s-Lega? Nulla è impossibile, ora però far partire il Parlamento". A Domenica Live leader Carroccio boccia il reddito di cittadinanza(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 18:50:00 GMT)

Elezioni - Travaglio : “Governo M5s-Lega? Improbabile. Di Maio decida dove prendere i voti e faccia la prima mossa” : “Se prima delle Elezioni era improbabile un accordo tra Di Maio e Salvini, dopo le Elezioni lo è ancora di più”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ribadisce l’impossibilità di un governo M5S-Lega. E spiega: “Sparito il polo del centrosinistra, ci sono due poli, quello del M5S e quello del centrodestra a trazione leghista, che si contenderanno per qualche anno i consensi dei cittadini. Soltanto un ...

PD - ORFINI : “GOVERNO CON M5S? LA NOSTRA FINE”/ “L'alleanza con Di Maio non esiste in natura” : Matteo ORFINI, l'alleanza con M5s sarebbe la fine del Pd: Camere a Lega e Di Maio, “No al governo dem, il 5 aprile l'Assemblea Pd. Renzi non andrà al Quirinale". Domani la Direzione dem(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 23:45:00 GMT)