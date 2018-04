Di Maio e Salvini i leader più popolari Scavalcato Gentiloni | Renzi in coda

Salvini pronto a mollare Berlusconi per Di Maio Video : “#Berlusconi si sta mettendo fuori dai giochi. Non erano questi gli accordi su cosa dire alle consultazioni”. È un virgolettato attribuito a Matteo Salvini [Video], pubblicato questa mattina dal quotidiano La Stampa, a rendere nota l’irritazione del leader della Lega dopo le dichiarazioni di fuoco, di chiusura verso il M5S, rilasciate da Silvio Berlusconi al termine del primo giro di consultazioni al Quirinale in vista della formazione del nuovo ...

Il centrodestra si ricompatta : andrà unito al Colle. Di Maio : Salvini dica se vuole il cambiamento : Non si placa la schermaglia tra i partiti dopo l’appello del Presidente a cercare in fretta un’intesa e formare una maggioranza per governare. Dopo il veto di Silvio Berlusconi nei confronti dei 5 Stelle Matteo Salvini rilancia l’unità della coalizione di centrodestra ma avverte: «l’unico governo possibile è tra centrodestra e M5s». E con un «progr...

Di Maio disorientato. La prova di forza con Salvini viene respinta - prepara nuovo appello ai dem : Manda messaggi, guarda continuamente le agenzie di stampa che scorrono sul suo telefonino, riflette e studia le prossime mosse quasi spiazzato dalla compattezza, almeno in apparenza, ritrovata dal centrodestra. Luigi Di Maio, all'indomani delle consultazioni si allontana da Roma su un treno direzione Ivrea, dove sabato si terrà la seconda edizione del 'Sum' dedicato a Gianroberto Casaleggio, consapevole che per il momento i rapporti con ...

Salvini salirà al Quirinale con Berlusconi. Di Maio : deve dire se vuole il cambiamento : La mossa del leader leghista per ricompattare la coalizione del centrodestra e rimettere in gioco Berlusconi. Per il Pd dialogo impossibile con il M5Stelle Martina, reggente del Pd: «Finiscano i tatticismi»

Di Maio insiste con i veti : "Salvini scelga tra noi e Berlusconi" : Matteo Salvini cerca di trattare, ma il Movimento 5 Stelle non si schioda dalla sua posizione e torna al 'no' ad oltranza già sfoggiato in passato. 'Salvini faccia una scelta', è l' aut aut lanciato ...

Marzio Breda - il segnale sulla trattativa tra Di Maio e Salvini : 'Sul governo siamo molto avanti' : ... 'Mattarella si è compiaciuto di verificare come un movimento rivoluzionario come è il Cinque stelle e in parte la Lega, quando si è accostato al mondo istituzionale ha cambiato i toni, le parole d'...

Politica - comincia a trapelare un certo nervosismo in chi ha vinto le elezioni. Salvini-Di Maio - o si “sposano” o saranno delle comparse nel nuovo Governo : Il primo giro di consultazioni del presidente Sergio Mattarella non è stato sufficiente per affidare l’incarico a formare il nuovo

Fratelli di Crozza - anticipazioni puntata 6 aprile : consultazioni politiche e cena tra Salvini e Di Maio - info streaming : Fratelli di Crozza, anticipazioni oggi 6 aprile 2018 Maurizio Crozza analizza attraverso i suoi amati personaggi e i monologhi satirici l'intricata situazione politica focalizzandosi sulle ...

"Non esiste il governo Lega-M5S Dentro anche Berlusconi o al voto" "Di Maio premier? No - Salvini" : "Stiamo lavorando per un accordo tra il Centrodestra unito e Di Maio. Quindi la Lega da sola e il Movimento 5 Stelle al governo non è il nostro obiettivo", afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo della Lega al Senato Gian Marco Centinaio Segui su affaritaliani.it

Salvini agli alleati : «Andiamo uniti al Colle». E Berlusconi dice sì. Di Maio nell'angolo. Per il Pd dialogo impossibile con M5S : Non possiamo trasmettere l'idea che ci siano due canali paralleli di direzione politica e di scelta».