Di Maio | contratto di governo con Lega-Pd | noi pronti

Cos'è e come funziona la proposta di Di Maio di un "contratto alla tedesca" (e perché conviene al M5S) : Un contratto di governo alla tedesca. E' questa la proposta che Luigi Di Maio e il Movimento Cinque Stelle hanno fatto alla Lega o al Pd all'alba delle consultazioni con il Capo dello Stato per la formazione di un nuovo governo. Sul blog dei grillini è apparsa il 4 aprile scorso una lettera in cui l'ex candidato premier scrive: "Proponiamo un contratto di governo come quello che viene sottoscritto dalle principali forze politiche in ...

Di Maio : "Contratto alla tedesca o con la Lega o con il Pd : presto incontro con loro" : Di Maio smentisce di voler spaccare il Pd. Discorso diverso per il centrodestra: "Incontrerò la Lega, non c'è una coalizione". Dal Pd arriva un secco "no" a ipotesi di governo ma prima delle parole di Di Maio; da Forza Italia l'appello a partire dal centrodestra. Salvini: "Mettere da parte i personalismi".

Che cosa è il contratto alla tedesca proposto da Di Maio : Roma, 6 apr. , askanews, 'Abbiamo detto al presidente della Repubblica che sentiamo tutta la responsabilità di essere la prima forza politica del Paese, di lavorare il prima possibile per assicurare una maggioranza, a un governo del cambiamento che guardi al futuro, che porti in avanti le lancette dell'orologio'. E' la posizione ...

Come funziona il 'contratto di governo alla tedesca' che propone Di Maio? : 'Si pensi', conclude il giornalista tedesco, 'che il contratto del 1961 era di appena 9 pagine, di cui cinque dedicate a principi di politica estera. Era infatti l'anno dell'innalzamento del muro di ...

