"Sotterriamo l'ascia di guerra e diamo un governo al Paese". Così il leader politico del M5S, Di,da Repubblicaall'ex nemico giuratoe al Pd, sottolineando che "non c'è, ragioniamo insieme e spero che il Pd si sieda al tavolo". Certo,dice, "non rinnego le nostre idee ma questa è l'ora delle responsabilità" non "è un inciucio",ma si tratta "dell' interesse dei cittadini".Alla Lega ribadisce che "Berlusconi rappresenta il passato" e se Salvini sceglie il leader di Fi, "opta per la restaurazione".(Di sabato 7 aprile 2018)