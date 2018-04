Di Maio al Pd | «Sotterriamo l' ascia di guerra» Renzi | «Basta chiacchiere»

Di Maio al Pd : “Sotterriamo l’ascia di guerra e diamo un governo al Paese” : “Io non sto rinnegando le nostre idee né le critiche che in più momenti abbiamo espresso anche aspramente nei confronti del Pd, e che anche il Pd non ci ha risparmiato. Credo però che ora il senso di responsabilità nei confronti del Paese ci obblighi tutti, nessuno escluso, a sotterrare l’ascia di guerra“. Si rivolge così il leader M5S Luigi Di Maio al Partito Democratico, in un’intervista a La Repubblica. “Se rimaniamo ognuno ...

