Di Maio al Pd | “Sotterriamo l’ascia di guerra e diamo un governo al Paese”

(Di sabato 7 aprile 2018) “Io non sto rinnegando le nostre idee né le critiche che in più momenti abbiamo espresso anche aspramente nei confronti del Pd, e che anche il Pd non ci ha risparmiato. Credo però che ora il senso di responsabilità nei confronti del Paese ci obblighi tutti, nessuno escluso, a sotterraredi“. Si rivolge così il leader M5S Luigi Dial Partito Democratico, in un’intervista a La Repubblica. “Se rimaniamo ognuno sulle proprie posizioni non si va da nessuna parte – aggiunge -. Renzi stesso ha ammesso che la buona scuola non ha funzionato del tutto e doveva essere migliorata. Io credo che ci potranno essere molte più convergenze di quel che si crede”. Spiega di aver sentito Maurizio Martina “in occasione dell’elezione del presidente della Camera ed è sempre stato un confronto franco. Martina è una persona con cui si può parlare e spero ...