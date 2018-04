Di Maio al Pd | diamo un governo al Paese Meloni | M5s gioca a dividerci | ma Matteo non

Di Maio al Pd : “Sotterriamo l’ascia di guerra e diamo un governo al Paese” : “Io non sto rinnegando le nostre idee né le critiche che in più momenti abbiamo espresso anche aspramente nei confronti del Pd, e che anche il Pd non ci ha risparmiato. Credo però che ora il senso di responsabilità nei confronti del Paese ci obblighi tutti, nessuno escluso, a sotterrare l’ascia di guerra“. Si rivolge così il leader M5S Luigi Di Maio al Partito Democratico, in un’intervista a La Repubblica. “Se rimaniamo ognuno ...

Di Maio al Pd : sotterriamo ascia di guerra - diamo governo a Paese : Roma, 7 apr. , askanews, 'Io non sto rinnegando le nostre idee nè le critiche che in più momenti abbiamo espresso anche aspramente nei confronti del Pd, e che anche il Pd non ci ha risparmiato. A noi ...

Boccia : 'Se Di Maio parla di contrasto alla povertà - andiamo a vedere le sue carte' : ... esponente di Fronte Dem, qual è la vostra posizione sulla candidatura di Martina a segretario del Pd? La risposta secca è questa: se Martina apre, almeno in parte, alla nostra linea politica, può ...

Di Maio al Pd : "La guerra è finita - diamo un governo al paese" : Incassata la chiusura della Lega con Salvini che non accetta il veto su Berlusconi, il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio si rivolge al Partito Democratico, in un'intervista a La ...

Luigi Di Maio - l'appello al Pd : 'La guerra è finita - nessun veto su Renzi. Diamo un governo all'Italia' : 'Al Pd dico: sotterriamo l'ascia di guerra e Diamo un governo al Paese'. Luigi Di Maio è davvero in difficoltà, e dopo la mossa a sorpresa di Silvio Berlusconi , delegazione unica del centrodestra al ...

Di Maio al Pd - sotterriamo ascia guerra - diamo governo Paese : "Io non sto rinnegando le nostre idee né le critiche che in più momenti abbiamo espresso anche aspramente nei confronti del Pd, e che anche il Pd non ci ha risparmiato. Credo però che ora il senso di ...

Di Maio a Repubblica : "La guerra con il Pd è finita - diamo un governo all'Italia" : Luigi Di Maio sulle pagine di Repubblica apre al Pd a cui chiede di dare un governo al Paese. Pur non rinnegando le critiche espresse "anche aspramente" in passato dal Movimento 5 stelle al partito che ha guidato la scorsa legislatura, in una lunga intervista al quotidiano dice che "ora il senso di responsabilità nei confronti del Paese ci obblighi tutti, nessuno escluso, a sotterrare l'ascia di guerra. A noi viene ...

Mandiamo via Renzi e facciamo un governo con Di Maio : la bomba di un deputato PD Video : Terminato il primo giro di consultazioni, la formazione di un governo in tempi brevi appare difficoltosa e complicata. Tenendo conto delle dichiarazioni dei rappresentanti delle tre maggiori coalizioni, si è assistito ad una vera e propria melina' istituzionale. Se il leader Cinquestelle ha aperto a Lega e #Pd, chiudendo nettamente a Forza Italia, gli esponenti dem hanno dichiarato di voler rimanere alla finestra, stando all'opposizione. Salvini ...

Salvini agli alleati : «Andiamo uniti al Colle». E Berlusconi dice sì. Di Maio nell'angolo. Per il Pd dialogo impossibile con M5S : Non possiamo trasmettere l'idea che ci siano due canali paralleli di direzione politica e di scelta».

Salvini agli alleati : «Andiamo uniti al Colle». E Berlusconi dice sì. Di Maio nell’angolo. Per il Pd dialogo impossibile con M5S : La mossa del leader leghista per ricompattare la coalizione e rimettere in gioco Berlusconi. Martina, reggente del Pd: «Finiscano i tatticismi»

Luigi Di Maio - la profezia di Feltri sulle consultazioni : 'Pendiamo dalle labbra di un ragazzino - non ne usciremo vivi' : Dopo i primi colloqui con Sergio Mattarella per le consultazioni al Quirinale, quel che accadrà in vista della formazione del governo resta ancora una grande incognita. Nulla si smuove ancora dalla ...

Salvini sfida Di Maio : “Vediamo se M5S è solo chiacchiere”/ Lega apre per il Governo : è l'ora della verità : Salvini, "faccio un fioretto, smetto di fumare": la promessa del leader della Lega. Questo è il regalo di compleanno per il figlio Federico di 15 anni. Poi la battuta sul Governo...(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 18:55:00 GMT)

Salvini : «A Di Maio mancano 90 voti vediamo dove li trova». La replica : «Vuole governo con Pd e Berlusconi? Auguri» : «Oggi ci siamo scritti e vedrò Di Maio prima delle consultazioni ma dire "io io io" non è il miglior modo di dialogare. Gli servono 90 voti. Da solo dove va?»,...

GOVERNO - DI Maio : “DECISIVI - CHIEDIAMO LA CAMERA”/ Toto-nomine - asse M5s-Lega : Bongiorno presidenza al Senato? : GOVERNO e nomine Camere: Di MAIO "noi decisivi, CHIEDIAMO la presidenza della Camera". Toto-nomi e asse Lega-M5s: al Senato centrodestra diviso tra Bongiorno, Romani e Bernini(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 15:20:00 GMT)