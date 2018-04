Di Maio a Repubblica | La guerra con il Pd è finita | diamo un governo

Mattarella - consultazioni elettorali/ Il Presidente della Repubblica prende tempo : Di Maio a bocca asciutta : Mattarella, "ora nuove consultazioni": Luigi Di Maio, "contratto di Governo con Martina o Salvini", ma il Pd chiude e la Lega sta con Silvio Berlusconi.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 12:37:00 GMT)

La lettera di Di Maio a 'Repubblica' sotto la lente del fact-checking : ... a quelle di riorganizzazione , ad esempio, nei corpi di polizia, produrrebbero 1,7 miliardi di risparmi, ; dal taglio dei costi della politica , 900 milioni a regime, alla riduzione dei ...

Di Maio - lettera a Repubblica/ Elezioni e Governo M5s : papà Di Battista - "perdona gli impresentabili" : Luigi Di Maio, Governo e incarico al Movimento 5 Stelle? Elezioni 2018, chi andrà a Palazzo Chigi: M5S primo partito, il candidato premier offre punti programmatici a tutti(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 16:00:00 GMT)

Elezioni - Di Maio scrive una lettera a Repubblica : “Tutte le forze politiche siano responsabili - no a teatrini” : “Tutte le forze politiche devono manifestare responsabilità”. Luigi Di Maio, quando ancora le trattative e gli incontri per la formazione di una maggioranza di governo non sono iniziati ufficialmente, ha scelto di scrivere una lettera a Repubblica. Un testo che si rivolge direttamente agli altri partiti e che, il leader del Movimento 5 stelle ha voluto inviare al quotidiano storicamente vicino al Partito democratico. “Ho ...

Di Maio scrive a Repubblica : "Basta giochi di palazzo - non si può fermare il vento con le mani" : È un caso che il “capo politico” del M5s prenda carta e penna per lanciare un appello dalle colonne di Repubblica, giornale di riferimento dell’elettorato di centrosinistra? Forse no, ma non vorremmo essere...

Eugenio Scalfari : "Tra Salvini e Di Maio scelgo Di Maio". Il fondatore di Repubblica : "Il leader 5 Stelle è radicalmente cambiato" : "Un tempo li consideravo uguali. Nel senso che non si votano. Perché erano al centro uno della chiusura e l'altro del populismo, il movimento grillino. Oggi tra Salvini, che è quello di prima, e Di Maio che sembra radicalmente cambiato, sceglierei Di Maio". Così il fondatore di Repubblica Eugenio Scalfari in un'intervista a Di Martedì."Di Maio ha dimostrato - sostiene Scalfari - un'intelligenza politica notevole, ...

Renzi lascia e lacera il Pd : i big lo attaccano. Di Maio : "Nasce la Terza Repubblica". Salvini : "Io leader del centrodestra" : E' un addio condito da veleno quello di Matteo Renzi alla segreteria dem. Dopo la sonora sconfitta, il segretario ha annunciato che lascerà la guida del Pd, ma lo farà solo dopo...

Elezioni 2018 - Di Maio : “Pronti al confronto con tutti. Oggi inizia la Terza Repubblica” : “Siamo consapevoli che i cittadini hanno votato il programma del M5s e lo vogliamo realizzare. Per questo siamo aperti al confronto con tutti”. Così il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, in un punto stampa presso il Grand Hotel Parco dei Principi. “Vogliamo realizzare questo programma, ma più in generale sappiamo bene che ci sono delle questioni che emergono dai risultati elettorali, come la povertà, i tagli agli ...

