DI MAIO A PD E LEGA | “PRONTI PER CONTRATTO DI GOVERNO” Il diktat di Mattarella | niente

Di MAIO non forza sul Pd per non “bruciare” Martina. Ma a Ivrea si continua a guardare alla Lega : A Ivrea l'applausometro premia il centrodestra e boccia l'opzione sinistra. Non c'è partita fra Diego Fusaro e Moni Ovadia, i due ospiti più attesi e chiacchierati di Sum, la kermesse dell'associazione intitolata a Gianroberto Casaleggio. Pienone di battimani per lo studioso di filosofia dalle idee destrorse, quando parla di immigrazione e smonta le politiche giuslavoriste della socialdemocrazia. Non freddezza, ma sicuramente ...

Di MAIO : contratto di governo con Lega-Pd - noi pronti : Orfini: Pd alternativo, appello M5s non cancella tutto - Siamo alternativi al m5s per cultura politica, programmi e visione sul futuro del paese. Non sarà certo un appello strumentale a cancellare ...

Di MAIO apre al Partito Democratico - ma non chiude alla Lega. Il PD non cambia linea : ... pur non potendo esser definito renziano, rispetto a quanto fatto da altri, aveva sempre seguito la linea del segretario uscente: «Di fronte alle novità politica dell'intervista di Di Maio serve ...

Di MAIO : “Governo con Lega o Pd - siamo pronti”. Salvini : “M5S-Renzi? Mamma mia...” : Il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, non ha dubbi: «Il contratto di governo può essere sottoscritto dal M5S o con la Lega o con il Pd. Noi siamo pronti ma vediamo che ci sono anche delle evoluzioni negli altri schieramenti» afferma a margine di Sum#02, l’evento dei Cinque Stelle organizzato a Ivrea (Torino)....

M5s - Di MAIO : "Fiducioso in contratto di governo - guardiamo ad evoluzione Lega e Pd" : Luigi Di Maio è intervenuto a margine di Sum, evento dell'associazione Gianroberto Casaleggio, confondatore del Movimento, dedicato al tema del futuro

Governo - Di MAIO fiducioso : «Guardiamo ad evoluzioni di Pd e della Lega» Video| Live : Il candidato premier rispondendo ai cronisti a margine del Sum di Ivrea a proposito dell'appello rivolto a Lega e Pd

Il leader della Lega Salvini : "Un Governo Renzi-Di MAIO? Mamma mia... Esecutivo serio o si torna a votare" : "Governo Di Maio-Renzi, Governo 5Stelle-Pd? Mamma mia... Sto facendo e farò tutto il possibile per cambiare questo Paese, con coerenza, serietà e onestà, ascoltando tutti. Una cosa è certa: o nasce un Governo serio, per ridare lavoro, sicurezza e speranza all'Italia, oppure si tornerà a votare, e noi stravinciamo". Lo scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini rispondendo così all'apertura ...

I due contratti di Di MAIO fra Lega e Pd : Le possibili convergenze con i Democratici sono tutte teoriche, finora nessun confronto. Aperture M5s su reddito di inclusione allargato...

"Non esiste il governo Lega-M5S Dentro anche Berlusconi o al voto" "Di MAIO premier? No - Salvini" : "Stiamo lavorando per un accordo tra il Centrodestra unito e Di Maio. Quindi la Lega da sola e il Movimento 5 Stelle al governo non è il nostro obiettivo", afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo della Lega al Senato Gian Marco Centinaio Segui su affaritaliani.it

Lega - Giorgetti : 'Se Di MAIO vuole accordo con tutto il centrodestra rinunci alla premiership' : 'Se dovesse entrare tutto il centrodestra in un governo con il M5S allora Di Maio dovrebbe accettare la leadership di un esponente del centrodestra, in particolare di Matteo Salvini'. Così Giancarlo ...

Salvini “uniti con Berlusconi e Meloni da Mattarella”/ Appello Lega al Centrodestra : “governo con Di MAIO” : Centrodestra, Appello Salvini a Berlusconi e Meloni "insieme alle Consultazioni, Governo con Di Maio": Toti vuole partito unico, "ci vuole accordo per M5s, elezioni nefaste". (Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 16:12:00 GMT)

Di MAIO : “Contratto alla tedesca o con la Lega o con il Pd : presto incontro con loro” : Di Maio: “Contratto alla tedesca o con la Lega o con il Pd: presto incontro con loro” Di Maio smentisce di voler spaccare il Pd. Discorso diverso per il centrodestra: “Incontrerò la Lega, non c’è una coalizione”. Dal Pd arriva un secco “no” a ipotesi di governo ma prima delle parole di Di Maio; da […]