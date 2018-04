Di Francesco | ' Sono inca**ato con me stesso e con la squadra | ma avremmo meritato di più'

Roma-Fiorentina - Di Francesco : 'Sono arrabbiato - dobbiamo ritrovare mentalità e cattiveria' : L'allenatore giallorosso ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport: "Se devo analizzare la prestazione, abbiamo concesso pochissimo agli avversari. Ma quel poco è stato determinante per la ...

Roma - Di Francesco : 'Ci vuole più cinismo sotto porta. Perotti e Under sono out' : 'In sede di mercato le valutazioni vanno fatte a 360 gradi. I dati sono inconfitabili, dobbiamo migliorare il rapporto occasioni-gol fatti. Ci sono ancora tante partite importanti, a partire dal ...

Di Francesco tra rabbia e rimpianti : 'Già sono forti se poi gli regalano due autogol e altrettanti rigori…' : Due autogol e due rigori negati , messi insieme diventano davvero troppo da accettare al termine di una gara in cui Dzeko e compagni hanno tenuto testa per lunghi tratti ai migliori del mondo. Le ...

Malena contro i naufraghi : 'Sono sleali - nomination guidate dai sotterfugi. Francesco Monte costretto ad uscire' : MILANO - 'Purtroppo quest' anno si è perso il vero spirito del gioco'. A un passo dalla fine del reality Malena , pornodiva ed ex naufraga dell' Isola dei Famosi , programma seguito da Leggo.it , dice ...

[L'analisi] Il Papa ai carcerati : "Io sono un peccatore come voi". La battaglia di Francesco : E' una prospettiva interessante per rigenerare la politica e l'economia partendo dai piccoli passi ma necessari per la riuscita del progetto. Si ripensi per un istante alla visita di Francesco ai ...

Roma - Kolarov : 'Ci si aspetta di più da Schick? Non sono Di Francesco...' : A pochi minuti dalla sfida con il Bologna, il terzino della Roma Aleksandar Kolarov ha parlato a Premium Sport : 'Rischio di avere la testa al Barcellona? No, per niente, ci sono altri quattro giorni prima del Barcellona. La nostra priorità è il campionato. Ci si aspetta di più da Schick? Io sono il ...

Papa Francesco - Vaticano smentisce ancora Scalfari : “Nessuna intervista - non sono le parole del Santo Padre” : Il Vaticano smentisce Eugenio Scalfari. “Il Santo Padre Francesco – afferma un comunicato della sala stampa della Santa Sede – ha ricevuto recentemente il fondatore del quotidiano La Repubblica in un incontro privato in occasione della Pasqua, senza però rilasciargli alcuna intervista. Quanto riferito dall’autore nell’articolo odierno è frutto della sua ricostruzione, in cui non vengono citate le parole testuali pronunciate dal Papa. ...

Papa Francesco : “I mafiosi non possono dirsi cristiani. Finiranno male” : Papa Francesco nel corso dell'udienza generale ha parlato della differenza tra peccato e corruzione: "Tutti siamo peccatori. Ma il corrotto fa finta di vivere una vita nuova. Per non andare lontano pensiamo ai cosiddetti cristiani mafiosi: di cristiano non hanno nulla. Finiranno male". E sulla Pasqua: "Da qui incomincia l'annuncio alla missione".Continua a leggere

Roma - Alisson/ Monchi e Di Francesco lo blindano - ma gli occhi del calciomercato sono su di lui : Roma, Alisson: il portiere continua ad essere involontariamente al centro del calciomercato anche se Eusebio Di Francesco e Monchi lo blindano. Intanto incombe la sfida contro il Barcellona.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 16:08:00 GMT)

Domenica Live - Paola Di Benedetto : "Non sono una ragazza facile - tra me e Francesco Monte è amore" : Cecilia Capriotti è stata grande protagonista dell'ultima puntata di Domenica Live. In particolare ha avuto un forte scontro con Paola Di Benedetto, che dopo l'Isola dei Famosi, ora sta vivendo una storia d'amore con Francesco Monte. Cecilia, tuttavia, non è convinta dell'autenticità della relazione. prosegui la letturaDomenica Live, Paola Di Benedetto: "Non sono una ragazza facile, tra me e Francesco Monte è amore" pubblicato su ...