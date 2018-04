Di Francesco | “Schick ha qualità ma va lasciato crescere senza fretta”

calcioweb.eu

"Lascerei un pochino più tranquillo Schick, può subire questo momento di grandissima attenzione nei suoi confronti. Sappiamo che ha grandi mezzi, ma dobbiamo aspettarlo". E' il pensiero sull'attaccante ceco dell'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della sfida di campionato contro la Fiorentina. "Non è la prima volta che uno con grandi mezzi non si esprime subito al top, con lui non sarei frettoloso e non gli starei troppo addosso. Non è detto che giochi ma se dovesse non gli starei troppo addosso", conclude.