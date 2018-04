Dazi alla Cina | i Repubblicani avvertono Trump | “Cambi subito rotta” La guerra

Trump raddoppia i Dazi alla Cina : colpirà cento miliardi di import. Pechino reagirà «con forza» : Donald Trump rilancia, anzi raddoppia sui dazi contro la Cina. Il presidente americano ha emanato ieri sera un ordine che istruisce l'Ufficio del Rappresentante Commerciale della Casa Bianca di preparare sanzioni su ben cento miliardi di dollari di importazioni cinesi identificando l'elenco dei prodotti necessari alla nuova offensiva...

I danni dei Dazi alla Fabbrica Mondo : Eterogenesi dei dazi. Imponi dazi per proteggere le tue fabbriche. E, così, le danneggi. Provi a regolare il commercio internazionale appesantendolo di tariffe con l’obiettivo di...

Storia del GLIS - dalle origini nel 1991 alla sua rifonDazione come commissione dell’ANTEL : di Alessandro Martelli * – Il GLIS fu fondato nel 1991 a Bologna, da me ed altri esperti, a conclusione del Workshop «Prospettive e problematiche per l’applicazione dell’isolamento sismico in campo civile e industriale in Italia», organizzato dall’ENEA in tale città in maggio 1990. L’obiettivo era promuovere l’utilizzazione delle moderne tecnologie antisismiche per la protezione delle costruzioni dal terremoto1-3. GLIS era l’acronimo di ...

Anna Tatangelo vince Celebrity MasterChef e dona metà premio alla fonDazione della Hunziker : Anna Tatangelo ha vinto Celebrity MasterChef , lasciando al secondo posto Orietta Berti e al terzo Davide Devenuto. Proclamata vincitrice, la cantante è subito socppiata a piangere. L'emozione era ...

Guzzetti e la spinta delle FonDazioni alla politica nella partita delle Tlc : L'ingresso nel capitale di Tim da parte della Cassa depositi e prestiti avviene anche , e forse soprattutto, su spinta delle ex Fondazioni bancarie, che della Cdp sono azioniste di minoranza con il 15,...

Trump alza la sfida alla Cina : 100 miliardi di nuovi Dazi : Si inasprisce, così, il bracio di ferro tra Pechino e Washington, le prime due economie del mondo. 'Anziché rimediare ai suoi comportamenti scorretti - ha tuonato il presidente - la Cina ha scelto di ...

Usa - Trump minaccia altri Dazi alla Cina per 100 miliardi di dollari - : Il presidente ha annunciato in una nota la possibilità di inasprire ulteriormente la battaglia economica con la Repubblica Popolare. "Non consentirò mai che pratiche di commercio ingiuste minino gli ...

Oro e argento : la paura dei Dazi allarga lo spread : Per intenderci, l'ultima impennata dello spread oro-argento sopra quota 80 risale all'inizio del 2008, quando c'erano timori di un forte rallentamento nell'economia cinese. Non solo: era accaduto ...

Cane impiccato alla finestra - nuova macabra intimiDazione nel Vibonese : nuova, macabra intimidazione nel Vibonese, a Caroniti, frazione del comune di Joppolo, ai danni della stessa famiglia presa di mira nei mesi scorsi con oltre dieci attentati. Ignoti malviventi hanno ...

Giornata Mondiale della Salute - FonDazione Barilla : “La salute parte dalla tavola. Nel bacino del Mediterraneo si vive più a lungo” : Nel bacino del Mediterraneo si vive a lungo (e in salute), ma sarà ancora così per molto? Secondo un recente studio inglese, che ha monitorato per 10 anni la salute di 5 mila persone, la Dieta Mediterranea sarebbe in grado di rallentare l’invecchiamento del DNA[1]. Inoltre, secondo numerosi studi, l’adozione di questa dieta ha contribuito, nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, a garantire ai suoi abitanti una vita sana e longeva (si ...

Stasera su Primocanale Gradinata Nord dalla FonDazione Genoa : GENOVA - Puntata speciale di Gradinata Nord su Primocanale Stasera dalle 21. La trasmissione pre derby sul mondo rossoblu si svolgerà dalla sede della Fondazione Genoa. I tifosi saranno presenti e soprattutto i protagonisti del dibattito a cui tutti potranno partecipare attraverso i social e i messaggi ...

Dazi - Coldiretti : la guerra si allarga alla soia - aumentano i prezzi della carne : L’aumento del prezzo mondiale della carne potrebbe essere il primo effetto sui consumatori della guerra dei Dazi che si allarga alla soia, la prima voce delle esportazioni agricole statunitensi verso la Cina con un controvalore di oltre 12 miliardi di dollari nel 2017. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in rifermento all’annuncio del piano del ministero del commercio cinese volto a introdurre nuovi Dazi su 106 prodotti statunitensi ...

Dazi - Trump tassa altri 1.300 prodotti importati dalla Cina per un valore di 50 miliardi : Robot industriali, prodotti chimici, mediCinali, attrezzature per le telecomunicazioni. Un elenco di più di 1300 prodotti made in China che verranno tassati del 25 per cento, per un valore complessivo di 50 miliardi di dollari. È la decisione presa dall’amministrazione Trump in risposta ai Dazi su carne, frutta e vino introdotti dalle autorità cinesi soltanto pochi giorni fa. Dazi che a loro volta erano una reazione a quelli Usa su acciaio ...

U&D - Giordano Mazzocchi : dopo Nilufar il video frecciatina alla reDazione Video : Il #trono classico di Uomini e Donne sta facendo discutere proprio tutti. Chi per Sara Affi Fella, chi per i due tronisti uomini e chi, invece, si ritrova a commentare vicende e post sui social in merito al trono della giovanissima ex corteggiatrice, Nilufar Addati. La ragazza, dopo aver fallito nel suo tentativo di frequentazione con l'ex tronista Mattia Marciano, ha deciso di concedersi una seconda possibilita' per tornare a casa accompagnata ...