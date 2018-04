Davis | Italia-Francia 1-1 | alle 14 il doppio con Fognini-Bolelli | Supertennis tv

Coppa Davis oggi - sabato 7 aprile - - Italia-Francia : orario d'inizio del doppio e come vederlo in tv. Il programma completo : Corrado Barazzutti ha scelto Fabio Fognini e Simone Bolelli, coppia storica, che dovrà affrontare Nicolas Mahut e Pierre-Hughues Herbert, uno dei migliori doppi del mondo. Servirà una straordinaria ...

Coppa Davis oggi (sabato 7 aprile) - Italia-Francia : orario d’inizio del doppio e come vederlo in tv. Il programma completo : Dopo la prima giornata Italia e Francia sono in parità. Nei primi due singolari i numeri uno non hanno sbagliato, conquistando i rispettivi punti. Prima Lucas Pouille ha sconfitto Andreas Seppi in un match dall’andamento incredibile e chiuso al quinto set, con l’azzurro che aveva rimontato dallo 0-2, portando poi la sfida al quinto. Successivamente è toccato a Fabio Fognini, che ha superato in rimonta in quattro set Jeremy Chardy, ...

Coppa Davis : Italia-Francia 1-1 : ANSA, - GENOVA, 6 APR - Fabio Fognini non delude le aspettative azzurre: batte Chardy in quattro set e regala all' Italia il punto del pareggio con la Francia nella prima giornata della sfida dei ...

Coppa Davis 2018 : Fognini non sbaglia - Seppi ko. Italia-Francia 1-1 : Ci ha poi pensato Fabio Fognini , 20 ATP, a riportare la sfida in parità, grazie al successo 6-7, 6, , 6-2, 6-2, 6-3 , dopo tre ore e 33' contro Jeremy Chardy , 80 del mondo, . Sabato, alle ore 14, ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia 1-1. Fabio Fognini : “Un punto da portare a casa. Domani un doppio importante” : Fabio Fognini ha sconfitto Jeremy Chardy e ha permesso all’Italia di impattare 1-1 contro la Francia nei quarti di finale della Coppa Davis 2018. Il ligure ha domato il transalpino sulla terra rossa di Genova e si è confermato grande trascinatore della nostra Nazionale. Queste le dichiarazioni che Fabio Fognini ha rilasciato a Supertennis al termine dell’incontro: “Era un punto da portare a casa e ce l’ho fatta. Problemi ...

Coppa Davis 2018 - GARANZIA Fabio Fognini! Il ligure supera Chardy e regala l’1-1 all’Italia contro la Francia nella prima giornata : Fabio Fognini regala l’1-1 all’Italia dopo il secondo singolare dei quarti di finale di Coppa Davis in corso a Genova contro la Francia: il ligure regola in quattro set Jeremy Chardy e riequilibra la contesa. L’azzurro si impone in rimonta in tre ore e mezza con lo score di 6-7 (6) 6-2 6-2 6-3. Inizio di partita che vede subito Fognini avere due palle break a sua disposizione, ma Chardy si aggrappa alla prima di servizio e ...

Coppa Davis : Italia-Francia 0-1 : ANSA , GENOVA , 6 APR Nonostante una bella rimonta, da 0-2a 2-2, sfoggiando a tratti un grande tennis, Andreas Seppi non èriuscito nell'impresa di battere il numero 10 al mondo LucasPouille e la Francia conduce 1-0 nei quarti di finale di CoppaDavis. Nel campo Beppe Croce , terra rossa, dello stadio diValletta Cambiaso a Genova, Pouille si è imposto 6-3, 6-2, 4-6,3-6, ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia. Andreas Seppi : “Mi è scappato il game sul 2-1 nel quinto - Pouille aggressivo. Buona la rimonta” : Andreas Seppi è stato sconfitto da Lucas Pouille nel primo singolare di Italia-Francia, quarto di finale della Coppa Davis 2018 di tennis. L’azzurro, sotto 0-2, ha saputo rimontare garantendosi il quinto set dove però è crollato contro il transalpino. Queste le dichiarazioni che l’altoatesino ha rilasciato alla Federazione: ”E’ stato un match duro, un inizio molto complicato: poi ho fatto due buoni set cambiando qualcosa ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia 0-1 : Andreas Seppi rimonta - ma cede al quinto set a Lucas Pouille : Il weekend di Coppa Davis inizia in salita per l’Italia. Andreas Seppi è stato sconfitto da Lucas Pouille in cinque set, 6-3 6-2 4-6 3-6 6-1, nel primo singolare della sfida del Valletta Cambiaso di Genova. I rimpianti per l’azzurro sono notevoli, oltre che per la sconfitta in sé, soprattutto perché l’altoatesino era stato capace di rimettere in piedi un match che lo ha visto sotto di due set e di un break. Seppi si è fatto ...

Coppa Davis - Seppi sconfitto da Pouille : Italia-Francia 0-1 : Nonostante una bella rimonta, da 0-2 a 2-2, sfoggiando a tratti un grande tennis, Andreas Seppi non è riuscito nell'impresa di battere il numero 10 al mondo Lucas Pouille e la Francia conduce 1-0 nei quarti di finale di Coppa Davis. Nel campo Beppe Croce , terra rossa, dello stadio di Valletta Cambiaso a Genova, Pouille si è imposto 6-3, 6-2, 4-6,