Dal prossimo anno tasse più alte all' ateneo di Modena

Twitter : tutti i client alternativi potrebbero cessare di funzionare Dal prossimo 19 giugno : A partire dal 19 giugno 2018 infatti, Twitter dismetterà i cosiddetti Streaming Services , per sostituirli con la nuova Account Activity API . Si tratta di un cambiamento sotto al cofano che impedirà ...

Il survival horror The Forest uscirà Dall'Early Access di Steam il prossimo 30 aprile : Endnight Games ha recentemente annunciato che il suo survival horror open world The Forest, in Early Access su Steam dal 2014, uscirà finalmente dall'Accesso Anticipato il prossimo 30 aprile per affrontare una pubblicazione vera e propria sulla piattaforma. A riportarlo è DSOGaming.In The Forest saremo i superstiti di un disastro aereo e dovremo cercare nostro figlio in una vastissima area esplorabile, dovendo però allo stesso tempo affrontare ...

Mattarella a Genova : visita all’ospeDale Gaslini il prossimo 15 maggio : visita istituzionale per gli 80 anni dell’Istituto pediatrico. L’ultima volta nella nostra regione in occasione delle giornate dedicate a Pertini

Sorrentina - da lunedì prossimo - chiuse per sette notti - Dalle 22 alle 6 - le gallerie di Varano e Privati : CASTELLAMMARE. Per lavori di manutenzione programmati lungo la strada statale 145 'Sorrentina', da lunedì prossimo, sono previste possibili chiusure al transito in provincia di Napoli, in orario ...

Il prossimo aggiornamento di Rocket League per Nintendo Switch porterà la risoluzione massima a 1080p in moDalità dock : Rocket League per Nintendo Switch sta per ricevere un interessante aggiornamento che migliorerà la sua qualità grafica, portando la risoluzione massima a 1080p in modalità dock, mentre in modalità portatile, particolarmente apprezzata da Digital Foundry, la risoluzione arriverà a 720p.Inoltre, come segnalato da MyNintendonews, gli sviluppatori hanno confermato che saranno introdotti i "60fps su tutta la linea con risoluzione dinamica. Se invece ...

Ciclismo : Matteo Moschetti - il nuovo fenomeno italiano. Dall’anno prossimo alla Trek-Segafredo : Per un’Italia del Ciclismo che resta appesa al suo fuoriclasse, Vincenzo Nibali, ancora capace di imprese incredibili come quella di vincere la Milano-Sanremo, c’è anche un’Italia giovane che cresce ed è pronta a sbocciare nel mondo professionistico. È il caso di Matteo Moschetti, nuovo fenomeno per le due ruote in chiave tricolore: appena 21enne (classe 1996), è approdato quest’anno alla nuova squadra Continental ...

Salvini avverte : "Il prossimo premier sarà indicato Dal centrodestra" : "Il prossimo premier sarà indicato dal centrodestra". Matteo Salvini lo ripete e lo scrive chiaro e tondo in un post su Facebook, sottolineando che il programma su cui lavorare è già pronto. ...

Governo - Salvini avverte 'Il prossimo premier sarà indicato Dal centrodestra' : Matteo Salvini non lascia passare neppure 24 ore dall' elezione dei presidenti di Camera e Senato . E sui social, a metà giornata, lancia il suo messaggio: 'Il prossimo premier sarà indicato dal ...

Napoli - Dal Borussia Dortmund il prossimo terzino destro : Il Napoli è alla ricerca di un terzino destro da affiancare a Hysaj, visto l'addio quasi certo di Maggio a fine stagione. Come scrive il Corriere dello Sport , nel mirino del club azzurro è finito Jeremy Toljan del Borussia Dortmund .

BMW Serie 3 - Dalle nuove immagini - i dettagli del prossimo modello : A distanza di circa un mese dall'ultimo avvistamento torniamo a parlare della nuova BMW Serie 3 con inedite foto spia. Le immagini forniscono nuovi elementi e anticipano il design della berlina (siglata internamente come G20) che debutterà entro la fine dell'anno.Via le camuffature dal frontale. La nuova Serie 3, che adotterà la piattaforma modulare clar comune alla Serie 5, si mostra oggi in versione praticamente definitiva. Solo le pellicole ...

Fuori Renzi Dal Pd - avanti il prossimo! : “Ma Renzi si è dimesso?”, “E si è dimesso veramente?”. La domanda rimbalza da quando ieri Matteo Orfini ha diramato una nota (l’espressione è talmente paludata, da suonare eccessiva) per comunicare che il suddetto Matteo Renzi ha scritto la sua lettera di dimissioni lunedì, dopo la conferenza stampa al Nazareno. Per come l’aveva messa lui davanti alle telecamere, in effetti qualche dubbio c’era. Ma a questo punto, le dimissioni ...

Netflix arriva su Sky Q Dal prossimo anno : Sky Q - Netflix Sky e Netflix annunciano una nuova grande partnership per raggruppare l’intero servizio Netflix all’interno di un nuovo pacchetto di abbonamento Sky TV. Questa partnership, la prima al mondo nel suo genere, offrirà a milioni di clienti Sky accesso diretto a Netflix attraverso la piattaforma Sky Q. Sky renderà disponibile la vastità dell’offerta Netflix ai clienti nuovi ed esistenti creando un pacchetto TV di intrattenimento ...

Sandro all’Inter?/ Dal Benevento il prossimo obiettivo di calciomercato dei nerazzurri : Sandro all’Inter? Del Benevento il prossimo obiettivo di calciomercato dei nerazzurri. La compagine di corso Vittorio Emanuele starebbe pensando al centrocampista(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 14:17:00 GMT)

JENNIFER LAWRENCE NUDA IN RED SPARROW/ Il suo prossimo lavoro sarà un documentario sullo scanDalo molestie : JENNIFER LAWRENCE NUDA in Red SPARROW, film nelle sale italiane dal prossimo 1° marzo. Il suo prossimo progetto sarà un documentario incentrato sullo scandalo molestie.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 08:07:00 GMT)