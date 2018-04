Da Riz | ' Il Belluno sa cosa deve fare'

Belluno - i tralicci dell’elettrodotto davanti alle dolomiti autoRizzati dal governo nonostante il no dei Beni Culturali : “Quei tralicci alti 50 metri sopra il Piave sono un obbrobrio, avranno un impatto devastante sull’ambiente, passando sopra a siti di particolare valore. Ma non solo, si staglieranno bene sullo sfondo delle prime cime delle dolomiti Unesco. Anche se è il terzo aspetto quello veramente grave: cioè l’impatto che avranno sull’aeroporto. I tralicci saranno un ostacolo al volo e l’aeroporto di Belluno non potrà più essere usato come luogo di ...