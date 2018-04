«Da noi le ombrelline ci saranno» | il Gp di Monaco si ribella E Hamilton esulta

vanityfair

: Il Gp di Monaco sfida gli americani: «Da noi le ombrelline ci saranno» - Corriere : Il Gp di Monaco sfida gli americani: «Da noi le ombrelline ci saranno» - YahooSportsIT : ?? A Montecarlo non ci stanno ?? - claudiog70a2013 : Montecarlo non ci sta: “Noi teniamo le ombrelline” -

(Di sabato 7 aprile 2018) Tanto tuonò che piovve. Era il 31 gennaio scorso quando Liberty Media, l’azienda americana che controlla la Formula 1, ha annunciato la fine delle celebri «» sullo schieramento di partenza. Una decisione impopolare, che ha scatenato la reazione di tanti appassionati e persino delle ragazze stesse, che nel partecipare ai Gran Premi come «grid-girls» non ci vedono niente di svilente. Così, proprio quando il tourbillon di polemiche sembrava ormai sul punto di esaurirsi, ecco spuntare il primo «circuito dissidente» che annuncia di non avere alcuna intenzione di rispettare le regole. LEGGI ANCHE«Noi,felici. Perché ci proibite?» «Posso assicurare che al GP di Montecarlo leci», ha dichiarato al sito-Matin il presidente dell’Automibile Club del Principato, Michel Boeri. «Non abbiamo problemi con Liberty, ad eccezione di questa vicenda delle ...