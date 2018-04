Da lunedì 9 aprile la settimana milanese dedicata all’arte

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 9 aprile 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 9 aprile 2018: Al Vulcano, l’ipotesi di “convivenza professionale” tra Arianna (Samanta Piccinetti) e Silvia (Luisa Amatucci) corre il rischio di trasformarsi in una catastrofe… Gli allenamenti di Michele (Alberto Rossi) e Franco (Peppe Zarbo), tesi a recuperare la forma smarrita, potrebbero non raggiungere l’obiettivo… Mentre ai Cantieri ha luogo la trattativa per ...

TEATRO : ALTRI PERCORSI - ABBONAMENTI IN VENDITA DA lunedì 9 APRILE : LECCO - A partire dalla prossima settimana sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento ai quattro spettacoli programmati per la rassegna ALTRI PERCORSI 2018 alla biglietteria del TEATRO della Società. L'ufficio in piazza Garibaldi 10 sarà aperto LUNEDÌ 9 APRILE dalle 14 alle 18, martedì 10 APRILE ...

Il Segreto - la fuga di Julieta : anticipazioni trame da lunedì 9 a venerdì 13 aprile : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 9 aprile a venerdì 13 aprile alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: I sensi di colpa di Prudencio Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di lunedì 9 e martedì 10 aprile 2018 : anticipazioni puntata 435 di Una VITA di lunedì 9 e martedì 10 aprile 2018: Celia intende eVITAre che Cruz Bengoa sia riconosciuto dalla polizia e quindi lo bacia, poi lui deve fuggire via. Teresa si reca a casa di Mauro e là trova Sara con i capelli in disordine e intenta a ostentare disinvoltura: i dubbi della Sierra sull’amore di Mauro aumentano, ma San Emeterio la rassicura sul fatto di aver ospitato Sara solo per proteggerla da Zenon. ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di sabato 7 e lunedì 9 aprile 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 7 e lunedì 9 aprile 2018: Dopo aver trascorso la serata in discoteca, Zende (Rome Flynn) e Maya (Karla Mosley) appaiono molto provati, ma Maya chiede a suo cognato di non preoccupare Rick (Jacob Young) e Nicole (Reign Edwards) rivelando loro di essere stata aggredita verbalmente da uno sconosciuto… Katie (Heather Tom) ha visto Zende e Maya darsi un bacio e ne parla con Wyatt (Darin ...

Ascolti TV | lunedì 2 aprile 2018. Montalbano vince sempre (28.3%). Exodus come Emigratis (10.2%) : Il Commissario Montalbano - Il Sorriso di Angelica Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Il Sorriso di Angelica ha conquistato 6.575.000 spettatori pari al 28.3% di share. Su Canale 5 Exodus – Dei e Re ha raccolto davanti al video 1.993.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 Boss in Incognito ha interessato 1.428.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Emigratis ha intrattenuto 2.108.000 spettatori (10.2%). Su Rai3 ...

Paolo Fox : Oroscopo oggi - lunedì 2 aprile 2018 : Paolo Fox è tornato anche questa mattina sulle frequenze di Radio LatteMiele con le previsioni e l’Oroscopo per la giornata di oggi, lunedì 2 aprile 2018. Ecco le previsioni condivise dal noto astrologo. Oroscopo oggi, 2 aprile 2018: le previsioni di Paolo Fox su Radio LatteMiele Come se la passano i dodici segni dello zodiaco nel primo lunedì del mese di aprile? Ecco le previsioni, segno per segno, rivelate da Paolo Fox durante una nuova ...

Oroscopo del giorno oggi lunedì 2 Aprile 2018 : Oroscopo del giorno oggi Lunedì 2 Aprile 2018. Oroscopo del giorno oggi Domenica 1 Aprile 2018. Oroscopo quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Oroscopo del giorno oggi Lunedì 2 Aprile 2018 Oroscopo di oggi Ariete Forse un bel messaggio in arrivo tramite email, telefonata, sms, chat vi porterà molta allegria. Magari si tratterà di un vecchio amico che vi cerca, che ...

lunedì DELL’ANGELO/ Il 2 aprile la Chiesa che ricorrenza festeggia? : LUNEDÌ dell'Angelo, il giorno dopo la Pasqua, detto anche LUNEDÌ in Albis, la Chiesa ricorda l'apparizione dell'angelo che annuncia la Resurrezione di Cristo(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 07:41:00 GMT)

OPINIONI INCROCIATE DEL LUNEDI 2 Aprile 2018 [442] : ... potenziato dall'uso dei social network, di degenerare, trascinando con sé anche la sfera della politica, è un fatto che non può passare inosservato." Naturalmente poi l'inefficacia dell'insegnamento ...