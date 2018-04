Da Di Maio una mossa “anti Salvini”

Governo ai supplementari. Mattarella : 'Non c'è una maggioranza - serve altro tempo'. Di Maio chiude a FI : Dal primo giro di consultazioni non sono emerse intese. Il leader dei 5 Stelle ha riproposto il 'contratto di Governo' a Lega e Pd. I dem hanno confermato la linea dell'opposizione -

Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi hanno una cosa in comune (e non è la strategia comunicativa) : Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio hanno una cosa in comune e non è la strategia comunicativa o la tattica politica. Ad accomunare i due leader di M5s e Fi è lo stile: entrambi, infatti, scelgono le cravatte firmate Maurizio Marinella. Lo racconta l'imprenditore napoletano ospite a "Un Giorno da Pecora"."Di Maio non è mai venuto nel mio negozio, ma so per certo che gli sono state regalate tantissime mie cravatte. Specie dopo ...

Enrico Mentana : 'La politica surreale' - come demolisce Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio con una frase : Enrico Mentana, nel giorno del via alle Consultazioni che si preannunciano lunghissime, fa su Facebook una sintesi politica più efficace di mille maratone tv. 'A volte la politica è surreale. È surreale che faccia notizia il no di Di Maio a un governo con Berlusconi, ma è ancora più surreale che Di Maio l'abbia dovuto annunciare. E più surreale di tutto è che ...

Governo Di Maio-Salvini - Roma val bene una messa? : Prima aveva cominciato Luigi Di Maio baciando con aria compunta l’urna del sangue di San Gennaro, poi si era messo in scia Matteo Salvini con i suoi giuramenti sulle sacre scritture, infine aveva concesso il bis il leader pentastellato con un’ostentata presenza alla messa di Pasqua nella chiesa di Pomigliano d’Arco. Ennesimo segnale di un ritorno al passato che retrodata le lancette della storia italica, al tempo della politica bigotta e – al ...

Di Maio va a messa - la processione dei sostenitori per un selfie e una stretta di mano : Abbraccio dei sostenitori e messa per il capo politico dell’M5S, Luigi Di Maio, nel weekend pasquale, prima di tornare a pieno nella politica con le consultazioni che partiranno dopo la pausa pasquale. L'articolo Di Maio va a messa, la processione dei sostenitori per un selfie e una stretta di mano proviene da Il Fatto Quotidiano.

Matteo Salvini - una voce dentro la Lega : 'Attento Matteo - Di Maio kamikaze ti vuole fregare' : Una partita a poker in cui sia Luigi Di Maio sia Matteo Salvini temono di venir fregati. E dentro la Lega molti sono convinti che il leader del Movimento 5 Stelle sia bluffando. Un deputato del ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 marzo : Di Maio : una quota del reddito di cittadinanza già dentro il Def : Conti pubblici Il Def a 5Stelle: Iva ferma, crescita e un pezzo di Rdc Ecco la risoluzione M5S sulla politica economica: la base per il futuro governo di Stefano Feltri Alta pressione di Marco Travaglio Ricordate il complotto del capitano del Noe Gianpaolo Scafarto per colpire il governo Renzi fabbricando prove false contro babbo Tiziano&C.? Tutte balle: l’ha scritto l’altroieri il Tribunale del Riesame di Roma, reintegrando ...