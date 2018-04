Da Ashton Kutcher a Paris Hilton | chi sono i vip che investono in bitcoin

Ashton Kutcher e Mila Kunis : ‘Non vogliamo lasciare soldi ai nostri figli’ : Ashton Kutcher e Mila Kunis, sposati dal 2015 e genitori dei piccoli Wyatt Isabelle e Dimitri Portwood, hanno suscitato molto clamore spiegando come intendono comportarsi coi figli relativamente alla “questione economica”: Kutcher ha infatti dichiarato che non intende lasciare soldi in eredità ai suoi due pargoli e che invece il suo lascito verrà totalmente devoluto in beneficenza. LEGGI: Ashton Kutcher compie ...

Ashton Kutcher e Mila Kunis : "Niente soldi ai nostri figli" : Ashton Kutcher e Mila Kunis hanno guadagnato milioni di dollari grazie a una carriera di successo a Hollywood, ma i loro figli non vedranno nemmeno un centesimo di quei soldi . Durante una recente ...

Ashton Kutcher e Mila Kunis : “Nemmeno un dollaro ai nostri figli. Dovranno cavarsela da soli” : Wyatt Isabelle e Dimitri sono i figli di due famose star di Hollywood, Ashton Kutcher e Mila Kunis. I piccolini hanno rispettivamente 3 e 1 anno e ancora non sanno che i loro noti genitori hanno deciso qualcosa per il loro futuro. Qualcosa che, probabilmente, non li renderà molto felici: quando saranno grande non avranno nemmeno un dollaro da papà e mamma. “Quando moriremo i nostri soldi saranno dati in beneficenza”, ha detto ...

Ashton Kutcher e Mila Kunis : “Niente soldi ai nostri figli - eredità in beneficenza” : Ashton Kutcher e Mila Kunis hanno avvertito i loro figli, i piccoli Wyatt Isabelle e Dimitri rispettivamente di tre ed un anno. Gli...

Ashton Kutcher e Mila Kunis : "I nostri soldi in beneficenza - ai figli non lasciamo nulla" : Anche i ricchi piangono. Stiamo parlando di Wyatt Isabelle e Dimitri, 3 e 1 anno, i figli di Ashton Kutcher e Mila Kunis che non erediteranno il patrimonio di mamma e papà. Irremovibile la...

Ashton Kutcher e Mila Kunis : i figli della coppia non erediteranno i loro soldi : La piccola Wyatt di 3 anni e Dimitri di 15 mesi non entreranno nel club dei rich kids di Hollywood, o almeno così assicura papà Ashton Kutcher. L’attore ha raccontato, ospite del podcast dell’amico Dax Shepard, che i figli avuti con Mila Kunis non avranno fondi fiduciari e non erediteranno la fortuna accumulata dai famosi genitori. “I miei figli stanno vivendo una vita molto privilegiata e non se ne rendono conto. Non metterò ...

Ashton Kutcher e Mila Kunis pizzicati dalla Kiss Cam e il bacio è adorabile : Ashton Kutcher e Mila Kunis hanno scaldato l’atmosfera a una partita di hockey! I due attori stavano seguendo la partita dei Los Angeles Kings quando sono stati pizzicati dalla Kiss Cam, ovvero una telecamera che inquadra due persone tra il pubblico per farle baciare, e hanno regalato un momento dolcissimo. Mila all’inizio è stupita di vedersi sullo schermo con il marito, poi Ashton scherza leccandosi le labbra, prima di indugiare ...

La ricetta per superare il divorzio di Ashton Kutcher : «Il digiuno e la montagna» : Ashton Kutcher non è il tipo che dopo una separazione fa una scorpacciata di lacrime e gelato. Quando l’attore nel 2013 ha divorziato da Demi Moore ha puntato su una ricetta essenziale per uscire fuori dal buio: ritirarsi nei boschi, con solo acqua, tè, un taccuino e una penna. La star, neo 40enne e oggi marito di Mila Kunis (e papà dei loro due bambini: Wyatt, 3 anni, e Dimitri, 1 anno), lo racconta nel nuovo programma ...

Anche gli eterni giovani crescono : Ashton Kutcher compie quarant’anni : Anche i ricchi piangono è il titolo di una telenovela messicana talmente famosa da essere diventata un’espressione idiomatica, in Italia. Parafrasandola, si può azzardare che Anche i toy boy invecchiano e, quindi, a un certo punto perdono ogni diritto sulla qualifica. Negli anni 2000 un uomo ha incarnato – perlomeno a livello mediatico – più di ogni altro la scomoda etichetta: si tratta di Ashton Kutcher, ex modello, attore e ...

Toy Boy – Un ragazzo in vendita : cast - trama e curiosità del film con Ashton Kutcher : L’undicesima fatica attoriale di Ashton Kutcher torna in TV mercoledì 7 febbraio su TV8 a partire dalle ore 21.15. La messa in onda è pensata per celebrare degnamente il 40esimo compleanno dell’attore di Cedar Rapids, che cade nello stesso giorno. Toy Boy – Un ragazzo in vendita: trailer Toy Boy – Un ragazzo in vendita: trama Nikki è un giovane e incallito playboy di Hollywood che si fa mantenere da Samantha, ricca e più ...

Bye Bye eterno ragazzino : Ashton Kutcher compie 40 anni : Anche Ashton Kutcher, l'eterno sorridente palestrato ragazzo americano, protagonista di tanti film romantici e idolo delle giovanissime, è diventato grande. Il 7 febbraio compie 40 anni e, in quanto a ...