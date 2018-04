Cuneo Arezzo Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario

Serie C/ Rinviate due partite : non si gioca a Cuneo - stop anche per Arezzo Livorno (27^ giornata) : Serie C, Rinviate due partite nela 27^ giornata: la Lega Pro ha disposto il rinvio di Cuneo Pro Piacenza per maltempo e Arezzo Livorno per i problemi societari dei padroni di casa(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 10:52:00 GMT)