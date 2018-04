ilgiornale

: Così lo spread appare, scompare e si trasforma - AdrMontanaro : Così lo spread appare, scompare e si trasforma - beccari_laura : RT @ComunitaQueenIT: BRIAN MAY: «Il pubblico USA non ha capito Spread Your Wings, così l'abbiamo tolta». Nel numero di gennaio della rivist… - marina_spread : RT @sscnapoli: Il calcio è un gioco che democraticamente appartiene a tutti. Calciatori e arbitri ne sono i protagonisti. Mandare pallottol… -

(Di sabato 7 aprile 2018) Un avvincente libro di Carlo Rovelli dal titolo La realtà non è comeche parla dell'universo può essere un'interessante ispirazione per capire il comportamento dei mercati post elezioni. Il risultato elettorale è stato giudicato dagli analisti finanziari peggiore rispetto alle attese. I mercati si aspettavano certamente che nessuna delle tre fazioni politiche avrebbe raggiunto un numero sufficiente di voti per governare, ma allo stesso tempo ci si attendeva che grazie ad un numero limitato di parlamentari pescati dalle minoranze, si sarebbe potuto creare un governo almeno di transizione. Oggi questo è molto più difficile, ma se si guarda l'andamento dei titoli di Stato, all'nza, sembra che il mercato non sia preoccupato. Dal 2011 anche i meno esperti hanno imparato il termine.Persino i ragazzi che nel 2011 erano bambini associano la parolaal lupo cattivo. ...