Coppa Davis oggi sabato 7 aprile | Italia-Francia | orario d’inizio del doppio e come

(Di sabato 7 aprile 2018) Dopo la prima giornatasono in parità. Nei primi due singolari i numeri uno non hanno sbagliato, conquistando i rispettivi punti. Prima Lucas Pouille ha sconfitto Andreas Seppi in un match dall’andamento incredibile e chiuso al quinto set, con l’azzurro che aveva rimontato dallo 0-2, portando poi la sfida al quinto. Successivamente è toccato a Fabio Fognini, che ha superato in rimonta in quattro set Jeremy Chardy, regalando il pareggio all’tocca al. Corrado Barazzutti ha scelto Fabio Fognini e Simone Bolelli, coppia storica, che dovrà affrontare Nicolas Mahut e Pierre-Hughues Herbert, uno dei migliori doppi del mondo. Servirà una straordinaria impresa agli azzurri per avere la meglio dei francesi. Di seguito il programma dettagliato e l’di, quarto di finale della2018. Dalle 14.00 il...