Coppa Davis in tv | Italia-Francia | su che canale vedere il doppio? L’orario d’inizio e la

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : un doppio decisivo. Fognini-Bolelli sfidano Herbert-Mahut : Pronostici rispettati nella prima giornata della sfida di Coppa Davis tra Italia e Francia. I rispettivi numeri uno hanno vinto il loro singolare, conquistando il punto per la loro squadra: Lucas Pouille ha sconfitto Andreas Seppi al quinto set dopo che l’altoatesino aveva recuperato da 0-2, mentre Fabio Fognini ha superato in rimonta in quattro set Jeremy Chardy. Decisivo diventa, a questo punto, il doppio di oggi. Il match del sabato può ...

