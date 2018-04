Coppa Davis in tv - Italia-Francia : su che canale vedere il doppio? L’orario d’inizio e la diretta streaming : CLICCA QUI PER LA diretta LIVE DEL DOPPIO DI Coppa Davis TRA ITALIA E FRANCIA Oggi giornata decisiva nella sfida tra Italia e Francia (quarti di finale di Coppa Davis 2018 a Genova). Probabilmente sì. Dopo la prima giornata le due compagini sono in parità. Nei primi due singolari i numeri uno hanno fatto il loro, conquistando i punti attesi. Prima Lucas Pouille ha sconfitto Andreas Seppi in un match dall’andamento incredibile e chiuso al ...

LIVE Coppa Davis 2018 - Italia-Francia in DIRETTA : doppio decisivo - Fognini-Bolelli contro i fenomeni Herbert-Mahut : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, quarti di finale della Coppa Davis 2018. È il giorno del doppio: Fognini e Bolelli sfidano Herbert e Mahut. Siamo sull’1-1 dopo la prima giornata, con le vittorie di Pouille su Seppi e Fognini su Chardy. Il match di oggi diventa quindi decisivo, perché porterà una delle due squadre a match point. Sarà tutt’altro che facile per il duo azzurro perché di fronte ci sono due ...

LIVE Coppa Davis 2018 - Italia-Francia in DIRETTA : doppio decisivo - Fognini-Bolelli contro i fenomeni Herbert-Mahut : ... Fognini e Bolelli contro Herbert e Mahut! L'analisi della prima giornata Seppi contro Pouille: la cronaca Fognini contro Chardy: la cronaca CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI ...

LIVE Coppa Davis 2018 - Italia-Francia in DIRETTA : doppio decisivo - Fognini-Bolelli contro i fenomeni Herbert-Mahut : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, quarti di finale della Coppa Davis 2018. È il giorno del doppio: Fognini e Bolelli sfidano Herbert e Mahut. Siamo sull’1-1 dopo la prima giornata, con le vittorie di Pouille su Seppi e Fognini su Chardy. Il match di oggi diventa quindi decisivo, perché porterà una delle due squadre a match point. Sarà tutt’altro che facile per il duo azzurro perché di fronte ci sono due ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : i risultati di venerdì 6 aprile. Stati Uniti ad un passo dalle semifinali - regna l’equilibrio sugli altri campi : Si è conclusa nella notte italiana la prima giornata dei quarti di finale della Coppa Davis 2018 del World Group. A Genova, sulla terra rossa ligure, Italia e Francia sono sull’1-1: al successo in cinque set di Lucas Pouille (6-3 6-2 4-6 3-6 6-1) contro Andreas Seppi, ha risposto il n.1 del Bel Paese Fabio Fognini che ha avuto la meglio nei confronti di Jeremy Chardy in quattro frazioni (6-7 6-2 6-2 6-3), vendicando la sconfitta subita ...

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : un doppio decisivo. Fognini-Bolelli sfidano Herbert-Mahut : Pronostici rispettati nella prima giornata della sfida di Coppa Davis tra Italia e Francia. I rispettivi numeri uno hanno vinto il loro singolare, conquistando il punto per la loro squadra: Lucas Pouille ha sconfitto Andreas Seppi al quinto set dopo che l’altoatesino aveva recuperato da 0-2, mentre Fabio Fognini ha superato in rimonta in quattro set Jeremy Chardy. Decisivo diventa, a questo punto, il doppio di oggi. Il match del sabato può ...

Coppa Davis oggi - sabato 7 aprile - - Italia-Francia : orario d'inizio del doppio e come vederlo in tv. Il programma completo : Corrado Barazzutti ha scelto Fabio Fognini e Simone Bolelli, coppia storica, che dovrà affrontare Nicolas Mahut e Pierre-Hughues Herbert, uno dei migliori doppi del mondo. Servirà una straordinaria ...

Coppa Davis oggi (sabato 7 aprile) - Italia-Francia : orario d’inizio del doppio e come vederlo in tv. Il programma completo : Dopo la prima giornata Italia e Francia sono in parità. Nei primi due singolari i numeri uno non hanno sbagliato, conquistando i rispettivi punti. Prima Lucas Pouille ha sconfitto Andreas Seppi in un match dall’andamento incredibile e chiuso al quinto set, con l’azzurro che aveva rimontato dallo 0-2, portando poi la sfida al quinto. Successivamente è toccato a Fabio Fognini, che ha superato in rimonta in quattro set Jeremy Chardy, ...

Coppa Davis 2018/ Diretta Italia Francia (1-1) : streaming video e tv orario del doppio Bolelli-Lorenzi : Diretta Coppa Davis 2018 Italia Francia: dopo la sconfitta di Seppi e la vittoria di Fognini, oggi in campo il doppio con Bolelli e Lorenzi che sfidano Hugues Herbert e Mahut(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 03:15:00 GMT)

Coppa Davis 2018 - Fabio Fognini chiamato agli straordinari. Imprescindibile in doppio - fattore stanchezza in vista di domenica : Caro vecchio doppio: la specialità rivendica la propria importanza, ergendosi, una volta di più, ad ago della bilancia di una sfida di Coppa Davis. Italia e Francia sono sull’1-1 dopo i primi due singolari ed il match di domani rischia di essere decisivo: chi perde, è chiamato domenica, ad una rimonta molto complicata. Le coppie provvisorie, delineate nel sorteggio di giovedì, sono quelle composte dai fortissimi transalpini Pierre-Hugues ...

Coppa Davis : Fognini - punto importante : ANSA, - GENOVA, 6 APR - "Era un punto da portare a casa e ce l'ho fatta. Con Chardy? Sono cose che succedono in campo ma restano lì". Così Fabio Fognini ha commentato a bordo campo la gara vittoriosa ...

Coppa Davis - Fognini : 'Era un punto da portare a casa' : GENOVA - 'Era un punto da portare a casa e ce l'ho fatta. Con Chardy? Sono cose che succedono in campo ma restano lì '. Così Fabio Fognini ha commentato a bordo campo la gara vittoriosa con il ...

Coppa Davis - Noah : 'Giornata davvero emozionante' : GENOVA - ' E' stata una prima giornata davvero emozionante '. Yannick Noah , capitano della Francia, ha commentato così l'1-1 con l'Italia al termine dei primi due singolari dei quarti di finale di ...

Coppa Davis : Italia-Francia 1-1 : ANSA, - GENOVA, 6 APR - Fabio Fognini non delude le aspettative azzurre: batte Chardy in quattro set e regala all' Italia il punto del pareggio con la Francia nella prima giornata della sfida dei ...