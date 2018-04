Coppa Davis | Fognini-Bolelli crollano | Italia-Francia 1-2

Coppa Davis 2018 : Fognini-Bolelli ko nel doppio. Italia-Francia 1-2 : Ci ha poi pensato Fabio Fognini , 20 ATP, a riportare la sfida in parità, grazie al successo 6-7, 6, , 6-2, 6-2, 6-3 , dopo tre ore e 33' contro Jeremy Chardy , 80 del mondo, . Fognini e ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia 1-2 : Mahut-Herbert spazzano via Fognini-Bolelli in un match a senso unico : La Francia si porta sul 2-1 contro l’Italia dopo il doppio odierno valido per i quarti di finale della Coppa Davis. Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert dominano contro Fabio Fognini e Simone Bolelli, imponendosi nettamente in tre set con il punteggio di 6-4 6-3 6-1 dopo neanche due ore di gioco. Non c’è mai stata partita con la fortissima coppia francese che ha sempre avuto il controllo sulla partita e con, invece, il doppio ...

Tennis : Coppa Davis - gli Stati Uniti in vantaggio 2-0 sul Belgio : ROMA - A Nashville gli Stati Uniti sono in vantaggio per 2-0 sul Belgio , privo di David Goffen , dopo la prima giornata dei quarti del World Group 2018 di Coppa Davis . John Isner ha faticato, sono ...

Ricci Bitti : 'Nuovo calendario ATP dal 2009 ha danneggiato la Coppa Davis' : Se da una parte siamo stati assicurati dall'ATP, tramite una lettera firmata dalla maggior parte dei migliori venti giocatori del mondo, che era loro intenzione giocare la Coppa Davis la settimana ...

Coppa Davis 2018 - Jeremy Chardy : “Fognini in campo mi dice che sono scarso - ma non mi interessa” : Si è andati decisamente oltre l’agonismo ed il tecnico nel secondo incontro del singolare maschile tra Italia e Francia, sfida dei quarti di finale di Coppa Davis del World Group 2018. Nel match tra Fabio Fognini e Jeremy Chardy, vinto in 4 set dal tennista di Arma di Taggia, i due giocatori sono stati protagonisti di un diverbio, quasi venendo a contatto, e il transalpino, nelle interviste post partita, ha chiarito ...

Coppa Davis in tv - Italia-Francia : su che canale vedere il doppio? L'orario d'inizio e la diretta streaming : Dalle 14.00 il doppio è in diretta televisiva su Supertennis IN CHIARO, in streaming sul sito di Supertennis. OASport offrirà la diretta LIVE testuale dell'incontro. SABATO 7 APRILE ore 14.00 ...